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Новый Range Rover Sport: первые изображения

10.02.2022 131 1 0

Английская компания готовится к премьере нового поколения кроссовера, и на днях в Сети появились свежие шпионские фотографии, на которых можно разглядеть основные особенности внешнего вида модели. Как будет выглядеть новинка?

 

Range Rover Sport появился в модельной гамме компании Land Rover в 2005 году, именно тогда был представлен кроссовер первого поколения (заводской индекс L320), сделанный по мотивам концепта Range Stormer 2004 года. Сегодня на конвейере вторая генерация и индексом L494, премьера которой состоялась в 2013-м, а четыре года спустя модель получила рестайлинг. Теперь же близится дата презентации следующего поколения, тем более что обычный Range Rover в новом кузове уже представлен несколько месяцев назад. Благодаря имеющимся фотографиям тестовых образцов в камуфляжной плёнке у нас есть возможность изобразить, как будет выглядеть новый Sport.

Рендер нового Range Rover Sport

С точки зрения пропорций новинка практически идентична нынешней модели (рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю). При этом стилистика кузова будет больше соответствовать актуальному стилю компании. Спереди новый Range Rover Sport выделяется узкими фарами более простой формы и узкой решёткой радиатора. Кроссовер получит оригинальный передний бампер с вытянутыми по горизонтали воздухозаборниками, а по краям расположатся дополнительные элементы светотехники. Подобно Велару и новому Range Rover. Спорт следующего поколения оснастят выдвижными дверными ручками. В передних крыльях расположены декоративные вставки, по форме аналогичные устанавливаемым на нынешнюю модель. Наиболее заметные изменения произойдут сзади: здесь новые узкие фонари с контрастной вставкой между ними, рельефная крышка багажника и ниша номерного знака, которая теперь располагается в бампере. Ещё одна интересная деталь – два плавника на крыше, как и у нового Range Rover.

Рендер нового Range Rover Sport

Range Rover Sport следующего поколения будет построен на новой модульной платформе MLA-Flex, которую уже использует старшая модель. Моторная гамма также будет пересекаться с новым Range Rover, в ней входят бензиновые и дизельные «шестёрки» семейства Ingenium мощностью от 250 до 400 л.с., гибридные модификации и бензиновый Twin Turbo 530-сильный V8, который стал на 17% эффективнее предыдущего V8. Будет и версия SVR, которая может получить битурбированный 4.4 V8 от BMW, её мощность составит не менее 600 л.с.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Range Rover Sport
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Нынешний Range Rover Sport
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Нынешний Range Rover Sport
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Сегодня в России цены на нынешний Range Rover Sport начинаются с отметки в 6 373 000 рублей (P360, 360 л.с., бензин). Базовая 249-сильная дизельная модификация чуть дороже – от 6 404 000 руб. Самый дорогой Sport с приставкой SVR оснащается 575-сильным 5.0 V8, его минимальный ценник составляет 10 285 000 рублей.

Напомним, в прошлом месяце появились патентные изображения нового Land Rover Defender 130.   

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1 комментарий
10.02.2022 14:09
kashkashmary@mail.ru

вау. просто вау... теперь вот это для меня самый красивый автомобиль! они сделали просто великолепно! на его фоне велар и эвок уже не столь прекрасны!

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