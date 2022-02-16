Новый седан Volkswagen, который придет на смену прежнему Polo: премьера в марте

Замаскированные седаны Volkswagen уже не раз ловили на индийских дорогах, а теперь местное подразделение марки объявило дату презентации: полностью модель раскроется 8 марта текущего года. Тизеров на момент публикации новости не было, официальных подробностей тоже. Впрочем, о новинке уже многое известно.

Итак, грядущий Фольксваген – это ближайший родственник «четырехдверки» Skoda Slavia, которая дебютировала в Индии под конец 2021-го (она же на заглавном фото; продажи еще не начались). Славия, в свою очередь, является существенно переработанной версией бразильского Volkswagen Virtus: в основе модели Шкоды лежит «тележка» MQB-A0-IN (на ней же базируется и новый седан VW), то есть упрощенный вариант MQB (его создали специально для Индии), тогда как Виртус построен на исходной глобальной платформе. В индийской гамме Volkswagen новинка заменит Vento, он же экс-седан Поло в РФ (российский VW Polo со сменой поколений превратился в лифтбек на базе нового Skoda Rapid). По неофициальным данным, имя Vento отправят в архив, но не факт, что свежая индийская модель обернется Виртусом.

Skoda Slavia 1 / 4 Skoda Slavia 2 / 4 Skoda Slavia 3 / 4 Skoda Slavia 4 / 4

По своим размерам новый седан VW, очевидно, близок к Skoda Slavia. Длина последней равна 4541 мм, колесная база – 2651 мм. Virtus короче (4482 мм), расстояние между осями у машин совпадает. Ну и для сравнения, габариты нынешнего VW Vento: длина – 4390 мм, колесная база – 2553 мм.



В плане дизайна копией соплатформенной Шкоды седан Volkswagen, конечно, не будет. Отличится «индиец» и от актуального «бразильца», но при этом позже Virtus могут обновить в стиле индийской модели. А вот технику будущий седан наверняка разделит со Славией. Речь о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», старшему движку – DSG7.

Актуальный бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento 1 / 5 Актуальный бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento 2 / 5 Актуальный бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento 3 / 5 Актуальный бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento 4 / 5 Актуальный бразильский Volkswagen Virtus и индийский Volkswagen Vento 5 / 5

Производство нового седана VW наладят в Индии на том же заводе, который производит Skoda Slavia. Любопытно, что в анонсе немецкой марки «четырехдверка» объявлена глобальной, но, скорее всего, ее будут поставлять лишь в страны Юго-Восточной Азии и Африки. В России такой седан ждать точно не стоит, новую Slavia к нам тоже вряд ли привезут, ведь наши лифтбеки Skoda Rapid и Volkswagen Polo в отставку не собираются.

