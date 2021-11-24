Преемник седана Volkswagen Polo проехался на камеру: брат Skoda Slavia, премьера в 2022 году

Неделю назад в Индии дебютировала «четырехдверка» Skoda Slavia, она, по сути, представляет собой существенно переработанную версию бразильского Volkswagen Virtus. Напомним, Славия придет на смену старому индийскому Rapid, который, к слову, не лифтбек, как в России, а седан – аналог нашего предыдущего VW Polo. Продажи новой Шкоды стартуют в первом квартале 2022 года, и примерно тогда же свою новую «четырехдверку» представит Volkswagen: это будет брат Славии, в Индии он вытеснит из гаммы марки Vento, он же экс-седан Поло в РФ (российский Polo со сменой поколений превратился в лифтбек на базе нового же Рапида).

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Фото замаскированного Фольксвагена выложили на форуме издания Team-BHP. Вообще, на индийских дорогах не раз ловили VW Virtus без какого-либо камуфляжа, но то был именно исходный бразильский седан – с левым рулем. А на свежих кадрах запечатлен праворульный преемник Vento, уже в «родном» кузове. По неофициальным данным, имя Vento отправят в архив, впрочем, не факт, что грядущий седан обернется Виртусом.



Стопроцентной копией Славии «четырехдверка» Volkswagen не будет, «индиец» отличится и от «бразильца»: у новой модели свои радиаторная решетка и бамперы, у фар вроде бы иная форма. Салон тоже, скорее всего, оформят иначе. А вот комплектации наверняка окажутся идентичными Шкоде, то есть в список оборудования войдут виртуальная «приборка», мультимедиа-система с большим тачскрином, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.

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Как и Skoda Slavia, новый седан Volkswagen построен на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии: это упрощенная версия глобальной MQB, на ней также базируются индийские паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. По своим размерам преемник Vento, очевидно, близок к Славии. Длина последней равна 4541 мм, колесная база – 2651 мм. Исходный Virtus короче (4482 мм), расстояние между осями у машин совпадает. Ну и для сравнения, габариты нынешнего VW Vento: длина – 4390 мм, колесная база – 2553 мм.



Новый Фольксваген, вероятно, получит те же двигатели, что и Skoda Slavia: это бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему движку – DSG7.

Уходящий индийский Volkswagen Vento 1 / 2 Уходящий индийский Volkswagen Vento 2 / 2

Производство седанов VW и Skoda наладят в Индии, при этом официально объявлено о том, что Slavia отправят на экспорт (но список стран еще не раскрыт). То есть и новинка немецкого бренда может выбраться за пределы индийского рынка. Впрочем, до России эта парочка вряд ли доберется, ведь наши лифтбеки Skoda Rapid и Volkswagen Polo в отставку не собираются.

