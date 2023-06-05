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  • Новый список неисправностей: штраф за шины не по сезону, нештатную оптику и неработающую ABS

Новый список неисправностей: штраф за шины не по сезону, нештатную оптику и неработающую ABS

05.06.2023 115 0 0

Обновлённая редакция «перечня», которая разрабатывалась в течение последних нескольких лет, вступит в силу через несколько месяцев, с 1 сентября.

Для того чтобы наказывать водителей за выявленные недочёты в техническом состоянии машин, сотрудники ГИБДД используют «перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». На него, в частности, ссылается статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Теперь правительство РФ утвердило новую редакцию этого документа.

В «перечне» перечислены различные технические недочёты и поломки, новый вариант этого списка Министерство внутренних дел разрабатывало с 2020 года. Теперь не единожды переписанный документ окончательно одобрен, он вступит в силу 1 сентября 2023-го.

Судя по нормам, которые начнут действовать с осени, запрет на использование шипованных шин вводится на период с июня по август. За несоблюдение положен штраф в размере 500 рублей. Стоит уточнить, что за использование «липучки», то есть зимних шин без шипов, наказывать не будут. Также, согласно «посвежевшему» документу, с декабря по февраль нельзя будет эксплуатировать летние покрышки на легковых автомобилях (категория М1) и на лёгких коммерческих ТС (N1). Известно также, что водители грузовых машин (N2, N3) и автобусов (M2, М3) в случае отсутствии зимних шин (с шипами или без) теперь обязаны иметь при себе цепи противоскольжения.

Любопытно, что изначально выбор временных промежутков для введения запретов на использование сезонной резины будет за региональными властями (ведь разные субъекты страны находятся в разных климатических и погодных условиях). Однако в итоге от этой идеи решено было отказаться: периоды лета/зимы определяются «календарно».

Разработчики обновлённой редакции «перечня» оставили без изменений требования к остаточной глубине протектора: для легковых автомобилей установлен показатель не менее 1,6 мм. Известно, что инспекторы должны проводить замеры с помощью «средств технического диагностирования» – штангенциркулей. Как сообщает «Коммерсант», сейчас ведомство производит закупку оборудования для регионов. В случае если на покрышке есть индикатор износа, сотрудники ГИБДД смогут использовать его для проверки.

Согласно новому списку неисправностей, запрещается использование в фарах и фонарях источников света, если их класс не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Размер взыскания для нарушителей составляет 500 рублей. Под эту формулировку попадают и машины с оптикой с нештатными газоразрядными (ксеноновыми) и светодиодными лампами. Ещё в списке нарушений числится неработающий штатный автоматический корректор фар.

Обновлённая редакция документа предполагает также введение запрета на езду с неработающей системой ABS: неисправность будет определяться по индикатору на приборной панели. Кстати, и сейчас ГИБДД выявляет неисправности тормозов (в соответствии с частью 2 статьи 12.5 КоАП). Санкции – штраф в размере 500 рублей, а также эвакуация на штрафстоянку.

По статистике ГИБДД, в прошлом году на долю аварий при наличии технических неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС, пришлось 4,6% от общего количества ДТП (зафиксировано 5,8 тыс. таких случаев). В списке наиболее часто встречающихся нарушений значатся: изменения конструкции автомобиля, несогласованные с ГИБДД, установка на одну ось колёс разного размера и шин с отличающимся типом протектора, неисправность внешних световых приборов, а также чрезмерная тонировка.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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