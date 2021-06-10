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Новый Toyota Land Cruiser 300: рендеры и реальность

10.06.2021 96 0 0

Вчера состоялась долгожданная премьера нового поколения популярного японского внедорожника. Ранее мы предугадывали его внешность, насколько нам это удалось?

 

Land Cruiser 200 стал долгожителем современного автомобильного рынка, ведь его производство началось аж в 2007 году. С тех пор внедорожник прошёл через два рестайлинга, первый из которых был в 2011 году, когда модель получила фары и фонари с новой начинкой, новый передний бампер, обновлённую решётку радиатора и ещё несколько небольших изменений. Более существенный рестайлинг состоялся в 2015-м, в ходе него Land Cruiser обзавёлся полностью новой передней частью и заметно преобразившейся кормой.

Необходимость в преемнике назревала уже давно, однако информации до последнего времени о нём практически не было, равно как не было и шпионских фотографий тестовых прототипов, которые обычно появляются не менее чем за год до премьеры. Единственное, о чём стало известно ещё два года назад, что внедорожник лишится моторов V8. Внешность же практически до последнего момента удавалось сохранить в тайне, и вот в конце апреля в Сети появились фотографии новинки практически без камуфляжа. Пользуясь ими, мы решили сделать более качественные изображения модели, которые были опубликованы нами в начале мая. А в первых числах этого месяца японская компания распространила видеотизер будущей новинки, хотя её внешний вид по сути уже не являлся секретом.

Теперь же, когда автомобиль официально презентован, у нас есть возможность сравнить собственные ожидания с реальностью. И в целом они совпали: Land Cruiser 300 получил большую хромированную решётку радиатора, под которым расположился широкий U-образный вырез, полностью светодиодные фары с L-образными дневными ходовыми огнями, также выполняющими роль указателей поворота, и массивный передний бампер, который является прерогативой самой богатой комплектации.

Пропорции кузова ожидаемо практически не изменились по сравнению с предыдущем поколением (основой для наших рендеров стали именно фотографии «двухсотки»). При этом колёсные арки стали более чётко очерченными, изменилась форма бокового остекления, самым ярким элементом задней части стали крупные фонари с U-образными светодиодными элементами. Из отличий – реальный Land Cruiser 300 получил чуть более вертикальное заднее стекло и немного иное оформление фонарей. Кроме того, различается форма заднего бампера, при этом другой дизайн нижней части можно объяснить разницей в комплектациях.

Что же касается технических особенностей новинки, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой новому Land Cruiser 300.   

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