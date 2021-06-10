Новый Toyota Land Cruiser 300: рендеры и реальность

Land Cruiser 200 стал долгожителем современного автомобильного рынка, ведь его производство началось аж в 2007 году. С тех пор внедорожник прошёл через два рестайлинга, первый из которых был в 2011 году, когда модель получила фары и фонари с новой начинкой, новый передний бампер, обновлённую решётку радиатора и ещё несколько небольших изменений. Более существенный рестайлинг состоялся в 2015-м, в ходе него Land Cruiser обзавёлся полностью новой передней частью и заметно преобразившейся кормой.

Необходимость в преемнике назревала уже давно, однако информации до последнего времени о нём практически не было, равно как не было и шпионских фотографий тестовых прототипов, которые обычно появляются не менее чем за год до премьеры. Единственное, о чём стало известно ещё два года назад, что внедорожник лишится моторов V8. Внешность же практически до последнего момента удавалось сохранить в тайне, и вот в конце апреля в Сети появились фотографии новинки практически без камуфляжа. Пользуясь ими, мы решили сделать более качественные изображения модели, которые были опубликованы нами в начале мая. А в первых числах этого месяца японская компания распространила видеотизер будущей новинки, хотя её внешний вид по сути уже не являлся секретом.

Теперь же, когда автомобиль официально презентован, у нас есть возможность сравнить собственные ожидания с реальностью. И в целом они совпали: Land Cruiser 300 получил большую хромированную решётку радиатора, под которым расположился широкий U-образный вырез, полностью светодиодные фары с L-образными дневными ходовыми огнями, также выполняющими роль указателей поворота, и массивный передний бампер, который является прерогативой самой богатой комплектации.

Пропорции кузова ожидаемо практически не изменились по сравнению с предыдущем поколением (основой для наших рендеров стали именно фотографии «двухсотки»). При этом колёсные арки стали более чётко очерченными, изменилась форма бокового остекления, самым ярким элементом задней части стали крупные фонари с U-образными светодиодными элементами. Из отличий – реальный Land Cruiser 300 получил чуть более вертикальное заднее стекло и немного иное оформление фонарей. Кроме того, различается форма заднего бампера, при этом другой дизайн нижней части можно объяснить разницей в комплектациях.

Что же касается технических особенностей новинки, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой новому Land Cruiser 300.