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Новый универсал Peugeot 308: первые изображения

26.02.2021 648 2 0

Позавчера в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии нового французского универсала, пользуясь которыми мы составили представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

Пежо 308 нынешнего (второго по счёту) поколения в кузове 5-дверный хэтчбек был продемонстрирован в сентябре 2013 года на Франкфуртском автосалоне. Кстати, он стал обладателем титула «Европейский автомобиль года-2014», и в этом же году на рынок вышел универсал с приставкой SW. В 2017-м автомобиль получил рестайлинг, и теперь подходит время для смены поколений. Тестовые экземпляры хэтчбеков уже достаточно давно попадаются в объектив фотошпионов, а вот универсал был замечен впервые. Его кузов пока скрыт под толстым слоем камуфляжа, однако кое-что уже можно разглядеть. Передняя часть будет выполнена в стиле других новинок французского бренда, при этом решётку сделают заметно крупнее по сравнению со старшей моделью 508. Форма фар пока не прослеживается, однако уже видно, что новинка получит длинные вертикальные светодиодные «клыки» по краям передней части и несколько вертикальных же сегментов в самих фарах. Номерной знак будет располагаться в самой нижней части бампера.

Сбоку можно выделить горизонтальную выштамповку, проходящую от фар до фонарей и «исчезающую» в районе центральной стойки. Подоконная линия расположится выше по сравнению с нынешним 308-м. Сзади можно ожидать появление ещё одного фирменного элемента внешности новинок бренда – фонарей, визуально объединённых с помощью контрастной декоративной вставки. Правда, в отличие от других моделей Пежо, фонари получат горизонтальные светодиодные элементы вместо вертикальных. Судя по шпионским фотографиям, универсал получит увеличенную колёсную базу, подобно нынешней модели, показатель которой выше на 110 мм по сравнению с хэтчбеком (2730 против 2620 мм).

Новый Peugeot 308 будет построен на модернизированной платформе EMP2, позволяющей создавать гибридные модификации. Более того, каждая версия новой модели будет в той или иной степени электрифицирована – начиная с мягких гибридов (так называемые mild-hybrid) и до plug-in гибридов, то бишь подключаемых гибридных электромобилей. Помимо хэтчбека и универсала ожидается появление и кросс-версии с увеличенным клиренсом и внешними доработками.   

Премьера нового 308 может состояться уже в этом году.

Нынешний Peugeot 308 SW
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Нынешний Peugeot 308 SW
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Нынешний Peugeot 308 SW
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Сегодня в России модель 308 официально не представлена, однако предлагается седан 408, сделанный на базе «триста восьмого» хэтчбека первого поколения. Минимальная стоимость составляет 1 199 000 рублей за версию с «механикой» и 115-сильным мотором 1.6. Вариант с «автоматом» обойдётся на 87 тысяч дороже. Самый мощный 150-сильный седан с турбомотором того же объёма и АКПП оценивается в 1 399 000 рублей. Кроме того, есть дизельная модификация 1.6 HDI (114 л.с.) с механической коробкой – от 1 308 000 руб.

Напомним, совсем недавно мы провели тест-драйв нового кроссовера Peugeot 2008.

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2 комментария
26.02.2021 14:04
Andrew Gan

А шильдик у него уже новый должен быть, со щитом?

26.02.2021 14:41
Хомка

Как плохо, как плохо, что у меня не хватит денег на эту классную машину.

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