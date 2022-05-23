В мае 2022 года состоялась официальное открытие нового объекта известного придорожного кафе «Баранка». Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов – посетил кафе в ходе своей рабочей поездки в Волховский район.

Партнерский материал

Девятый по счету филиал открывает свои двери в рамках многофункционального комплекса дорожного сервиса «Юшково», построенного в рамках Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс ФДА «Росавтодор» в пос. Юшково Волховского района на 120 км федеральной автодороги «Санкт-Петербург – Мурманск» Р21 «Кола». Запуск данного проекта стал возможным при активной поддержке Правительства Ленинградской области, ФДА «Росавтодор», администрации Волховского района и при сопровождении «Агенства экономического развития Ленинградской области».

Комплекс «Юшково» открывает новый этап в создании высококачественных объектов придорожного сервиса, играющих важную роль в развитии автотуризма в России. На площадке объединены кафе «Баранка», АЗС «Сургутнефтегаз», магазин «Ладожская рыбка», детская и спортивная площадки, а также парковка для большегрузов и туристических автобусов.

«В летний период до двух миллионов жителей Санкт-Петербурга и жители области передвигаются по региону на автомобильном транспорте. Ленинградская область – второй по плотности транзитного транспорта регион в России. Мы считаем, что создание полноценной сети обслуживания у дорог даст рабочие места местному населению небольших населённых пунктов и позволит жителям города и области комфортнее перемещаться по нашим дорогам», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Новый филиал проекта «Баранка» был запущен в рекордные сроки – строительство длилось с апреля по октябрь 2021 года, а уже в декабре в полную силу заработало современное кафе с полным циклом приготовления на 64 посадочных места. Общий объем инвестиций составил 32 миллиона рублей. Впервые за историю развития сети кафе «Баранка» открыто в сотрудничестве с АЗС «Сургутнефтегаз», дополняя портфель уже существующих партнерских проектов с подразделениями компаний «Лукойл» и Газпромнефть».

«Расширение сети кафе «Баранка в Ленинградской области – это важная веха в развития нашего предприятия, целью которого является повышение культуры придорожного сервиса в России. Здесь и сейчас мы открываем новое место притяжения для автомобилистов области и близлежащих регионов, показываем новый уровень качества оказываемых услуг, которые сделают автомобильные путешествия еще более привлекательными для любой аудитории. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку и крайне воодушевлены открывающимися перспективами», – комментирует генеральный директор ООО «Кафе Баранка» Владимир Красулин.