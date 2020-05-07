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Новый Volkswagen Golf Country: каким он может быть

07.05.2020 583 0 0

В конце 80-х годов в модельной линейке Гольфа появилась необычная модель, которая получила имя Country. Как такой автомобиль мог бы выглядеть сегодня?

 

Volkswagen Golf Country был представлен в 1989 году, он был сделан на базе пятидверного хэтчбека второго поколения. Внедорожная модификация существенно отличалась от базового автомобиля: появился подрамник для защиты дифференциала, защита двигателя, хода подвески были увеличены, благодаря чему хэтч получил достаточно большой дорожный просвет, составляющий 210 мм. Для сравнения, клиренс обычного Гольфа второго поколения — 120 мм. Golf Country также имел вискомуфту в приводе задней оси, обеспечивающей автоматическое подключение задних колёс при пробуксовке передних. Автомобиль производили на заводе Steyr в австрийском городе Грац, там же выпускали Mercedes-Benz G-класса. Модель получилась достаточно дорогой, поэтому и спрос не был слишком высоким – за три года произведено чуть менее 8 тысяч экземпляров, в то время как общий тираж второго Гольфа составил более 6 миллионов автомобилей. Однако сегодня, учитывая всё возрастающий спрос на кроссоверы, подобная модель наверняка могла бы быть интересна большему количеству потребителей.

Мы взяли за основу Гольф восьмого поколения, премьера которого состоялась в октябре прошлого года. Дорожный просвет существенно, в том числе и благодаря большим колёсам с высокопрофильной резиной. Автомобиль получил пластиковый обвес, состоящий из накладок на колёсные арки, пороги и бампера, а также багажник на крышу.

Golf VIII оснащается широкой гаммой моторов, начиная с 3-цилиндрового 1.0 мощностью 90 л.с., и вплоть до 245-сильной модификации GTI. В дальнейшем ожидается появление версии Golf R, мощность которой может составить 333 л.с.

Так выглядит оригинальный Volkswagen Golf Country
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Так выглядит оригинальный Volkswagen Golf Country
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Так выглядит оригинальный Volkswagen Golf Country
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На сегодняшний день в России Гольф официально не представлен, однако предлагается обновлённый Пассат (от 1 829 000 рублей за 150-сильную версию 1.4 TSI MT), а в скором времени должны объявить цену на новый лифтбек Polo, созданный для российского рынка.

Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой компактным кроссоверам 80-х, среди которых и Golf Country.

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