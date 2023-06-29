Новый Volkswagen Tiguan R-Line: первое изображение кроссовера

Предполагается, что такой кроссовер с «оспортивленной» внешностью пополнит семейства в следующем году. Премьера «обычного» SUV немецкой марки намечена на осень 2023-го.

Кроссовер Volkswagen Tiguan появился в линейке бренда в 2007 году, сменил генерацию осенью 2015-го, а рестайлинг пережил летом 2020-го. В настоящий момент немецкий производитель работает над третьим поколением Тигуана. У него, очевидно, будут различные модификации, включая «оспортивленный» вариант с традиционной прибавкой R-Line к названию.

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen Tiguan R-Line

Пока что в VW держат внешность будущего кроссовера в секрете: опубликованы только официальные снимки замаскированного прототипа «обычного» Tiguan. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предположил, какой окажется внешность Тигуана третьей генерации. А теперь свой вариант потенциальной внешности будущего SUV в спортивном исполнении R-Line предлагает к просмотру художник испанского издания Motor.es.



Судя по рендеру, новый Volkswagen Tiguan R-Line получит головную оптику более узкой, чем у предшественника формы. У неё будут С-образные светодиодные ходовые огни по контуру фар, причём их между собой соединит светящаяся полоса, проходящая по пластиковой планке под капотом. В центре расположен крупный логотип бренда. Основные отличия варианта R-Line, как правило, видны в нижней части бамперов.



Рендер Volkswagen Tiguan R-Line нового поколения

У представленного на изображении кроссовера большая радиаторная решётка чёрного цвета с рисунком в виде крупной сетки, а сбоку имеются декоративные «жабры» с горизонтальными линиями. Ниже можно увидеть небольшой трапециевидный воздухозаборник с вертикальными ламелями. Ещё дизайнер не стал рисовать следующему Tiguan R-Line обвес из некрашеного пластика по периметру кузова. Автомобиль, вероятно, получит традиционные боковые зеркала с повторителями поворотников на корпусе и дверные ручки, а также чёрные рейлинги на крыше.



На фото: прототип Volkswagen Tiguan третьей генерации

Предполагается, что задние фонари будут соединены между собой через всю ширину кормы светящейся полосой; вероятно, их оформят в стиле актуального кроссовера Volkswagen ID.4. Отметим, ранее компания уже засветила интерьер стандартного Tiguan третьей генерации. На передней панели разместят виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, причём у исполнений попроще диагональ последнего будет равна 12,9 дюйма, а топ-версии получат горизонтальный планшет на 15 дюймов.



Под мультимедийным дисплеем находится сенсорный блок для управления климат-контролем, а положение автоматической коробки передач меняется с помощью подрулевого переключателя. У нового Тигуана на рулевом колесе теперь появятся физические клавиши: напомним, ещё в прошлом году VW анонсировал постепенный отказ от засилья сенсорных кнопок.



На фото: салон прототипа Volkswagen Tiguan третьей генерации

Как правило, модификации с прибавкой R-Line (в отличие от R) имеют иную внешность, но стандартную начинку. Kolesa.ru ранее сообщал о том, что Tiguan третьего поколения в Европе по-прежнему будут предлагать с бензиновыми турбомоторами TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра; в гамме останется и 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 л.с. Ещё кроссоверу положен подзаряжаемый гибрид с батареей большей ёмкости (теперь 18,5 кВт*ч); максимальный запас хода при движении только на электротяге у такого SUV вырастет до 120 км. У модели будет два гибридных исполнения – с совокупной мощностью 204 и 272 л.с. Позже компания рассекретит информацию о технике полностью электрической версии Tiguan.



Мировая премьера третьего Тигуана пройдёт в рамках автосалона в Мюнхене, который состоится в начале сентября этого года. Ожидается, что Tiguan R-Line будет представлен в 2024-м.