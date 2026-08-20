Обновлённая Toyota Camry: увеличенный экран, «хрусталь» и кое-что ещё

Компания Toyota представила модернизированный седан Camry для китайского рынка. Внешне четырехдверка не изменилась, а вот интерьер переделали. Как и прежде, модель бывает только с ДВС или в виде гибрида.

Седан Toyota Camry актуального поколения дебютировал под конец 2023 года, полномасштабный выход на глобальный рынок состоялся в 2024-м. А уже в 2025 году предназначенную для Штатов четырехдверку слегка освежили. Теперь же модернизации подвергли и китайскую версию, и у нее доработок оказалось больше. Добавим также, что для Китая Camry производят локально, за выпуск отвечает совместное предприятие GAC Toyota.

Toyota Camry нового модельного года для Китая 1 / 3 Toyota Camry нового модельного года для Китая 2 / 3 Toyota Camry нового модельного года для Китая 3 / 3

Внешность седана менять не стали. В Китае у Camry несколько модификаций, между собой они отличаются декором. Длина в зависимости от исполнения составляет 4915 или 4950 мм, ширина – 1840 или 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2825 мм. Для модели предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

Toyota Camry нового модельного года для Китая

Интерьер переделали. Напомним также, что он у китайской Toyota Camry изначально был другим, не таким, как у седанов в других регионах. В частности, в Поднебесной модели достался «парящий» экран мультимедийной системы (у версий для остальных рынков планшет встроен в переднюю панель). Возвышающийся над панелью дисплей оставили, но он теперь новый: во всех комплектациях идет тачскрин диагональю 15,6 дюйма (прежде был на 10,25 или 12,3 дюйма). Под планшетом теперь нет сенсорной полоски, которая раньше отвечала за управление «климатом», — все настройки вшиты в экран.

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Передняя панель тоже модернизирована – появилась новая накладка, другими стали центральные дефлекторы обдува. Все версии китайской Toyota Camry отныне имеют новый приборный экран диагональю 8,8 дюйма (у «простых» дореформенных исполнений был 7-дюймовый дисплей, у дорогих – приборка на 12,3 дюйма). На рычаге коробки передач теперь красуется «хрустальная» вставка, мощность беспроводной зарядки для смартфона увеличена до 50 Вт. А еще в GAC Toyota заявили о том, что в отделке салона стало больше кожи.

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В списке стандартного оборудования китайского Camry также значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, он включает адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. Дорогие версии – это еще панорамный люк, проекционный дисплей, система распознавания лиц, подогрев и вентиляция всех сидений, массажер передних кресел, аудиосистема JBL с 14 динамиками.

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Технику менять не стали. В Китае седан Toyota Camry доступен с бензиновым атмосферником 2.0 (173 л.с.) в сочетании с вариатором и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Гибридных версий две – с установкой на базе атмосферных же моторов 2.0 и 2.5 (суммарная отдача – 197 и 230 л.с. соответственно). Китайский седан бывает только с передним приводом, тогда как в США, например, у модели есть полноприводная модификация.

Toyota Camry нового модельного года для Китая

Обновленная Toyota Camry обойдется минимум в 171 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по актуальному курсу.