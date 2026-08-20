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  • Обновлённая Toyota Camry: увеличенный экран, «хрусталь» и кое-что ещё

Обновлённая Toyota Camry: увеличенный экран, «хрусталь» и кое-что ещё

20.08.2026 143 1 0
Обновлённая Toyota Camry: увеличенный экран, «хрусталь» и кое-что ещё

Компания Toyota представила модернизированный седан Camry для китайского рынка. Внешне четырехдверка не изменилась, а вот интерьер переделали. Как и прежде, модель бывает только с ДВС или в виде гибрида.

Седан Toyota Camry актуального поколения дебютировал под конец 2023 года, полномасштабный выход на глобальный рынок состоялся в 2024-м. А уже в 2025 году предназначенную для Штатов четырехдверку слегка освежили. Теперь же модернизации подвергли и китайскую версию, и у нее доработок оказалось больше. Добавим также, что для Китая Camry производят локально, за выпуск отвечает совместное предприятие GAC Toyota.

Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Внешность седана менять не стали. В Китае у Camry несколько модификаций, между собой они отличаются декором. Длина в зависимости от исполнения составляет 4915 или 4950 мм, ширина – 1840 или 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2825 мм. Для модели предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

Toyota Camry нового модельного года для Китая

Интерьер переделали. Напомним также, что он у китайской Toyota Camry изначально был другим, не таким, как у седанов в других регионах. В частности, в Поднебесной модели достался «парящий» экран мультимедийной системы (у версий для остальных рынков планшет встроен в переднюю панель). Возвышающийся над панелью дисплей оставили, но он теперь новый: во всех комплектациях идет тачскрин диагональю 15,6 дюйма (прежде был на 10,25 или 12,3 дюйма). Под планшетом теперь нет сенсорной полоски, которая раньше отвечала за управление «климатом», — все настройки вшиты в экран.

Интерьер обновленной Toyota Camry для Китая
Интерьер обновленной Toyota Camry для Китая
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Салон дореформенной версии для Китая
Салон дореформенной версии для Китая
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Передняя панель тоже модернизирована – появилась новая накладка, другими стали центральные дефлекторы обдува. Все версии китайской Toyota Camry отныне имеют новый приборный экран диагональю 8,8 дюйма (у «простых» дореформенных исполнений был 7-дюймовый дисплей, у дорогих – приборка на 12,3 дюйма). На рычаге коробки передач теперь красуется «хрустальная» вставка, мощность беспроводной зарядки для смартфона увеличена до 50 Вт. А еще в GAC Toyota заявили о том, что в отделке салона стало больше кожи.

Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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В списке стандартного оборудования китайского Camry также значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, он включает адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. Дорогие версии – это еще панорамный люк, проекционный дисплей, система распознавания лиц, подогрев и вентиляция всех сидений, массажер передних кресел, аудиосистема JBL с 14 динамиками.

Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Toyota Camry нового модельного года для Китая
Toyota Camry нового модельного года для Китая
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Технику менять не стали. В Китае седан Toyota Camry доступен с бензиновым атмосферником 2.0 (173 л.с.) в сочетании с вариатором и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Гибридных версий две – с установкой на базе атмосферных же моторов 2.0 и 2.5 (суммарная отдача – 197 и 230 л.с. соответственно). Китайский седан бывает только с передним приводом, тогда как в США, например, у модели есть полноприводная модификация.

Toyota Camry нового модельного года для Китая

Обновленная Toyota Camry обойдется минимум в 171 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по актуальному курсу.

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1 комментарий
20.08.2026 12:14
nazarov66-r@mail.ru

2,2 млн в Китае?
Вы издеваетесь?

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