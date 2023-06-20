Первая серия была впервые представлена в 2004 году, она стала своего рода наследником трёхдверных хэтчбеков BMW 3 Compact, выпускавшихся в кузовах Е36 и Е46. В первых двух поколениях автомобиль имел классическую для марки компоновку с задним приводом и продольным расположением двигателя, а в третьей (нынешней) генерации, появившейся в 2019 году, хэтчбек переехал на переднеприводную «тележку». Сейчас этот автомобиль готовится к плановому обновлению, и прототипы уже не раз попадались в объектив фотошпионов.

Рендер обновлённой 1 Series

Наиболее заметные изменению произойдёт спереди: «копейка» получит новые, заметно более узкие фары с оригинальной графикой светодиодных ходовых огней, состоящей из двух вертикальных сегментов в каждой фаре. Похожее решение уже применено на обновлённых кроссоверах Х5/Х6 и «пятёрке» нового поколения. Решётка радиатора изменит свою форму и будет сделана в стиле седана 2 Series Gran Coupe. Также появится новый бампер, на нашем рендере изображён один из возможных вариантов. Сбоку немного изменится форма бокового остекления за счёт обновлённой накладки на задние двери, вследствие чего появится классический для марки «изгиб Хофмайстера». Что же касается задней части, то здесь основным (вполне возможно, и единственным) отличием от нынешней модели станут фонари, которые сохранят свою форму, но получат полностью новую начинку.

Рендер обновлённой 1 Series

Нынешняя 1 серия построена на модульной платформе UKL2 (Untere Klasse, «более низкий класс» по-немецки), которую также используют седан и однообъёмники 2 серии, кроссоверы Х1/Х2, Mini Countryman и Clubman. В салоне появится новый экран мультимедийной системы, объединённый с панелью приборов (подобно другим новинкам компании), новая центральная консоль с тумблером вместо рычага селектора КПП. Подтверждённой информации о технических особенностях новинки пока нет, можно предположить, что модель сохранит широкую гамму моторов, некоторые из которых могут получить прибавку в мощности. Также наверняка появятся новые гибридные модификации, одна из которых может быть позаимствована у нового минивэна 2 Series Active Tourer: 3-цилиндровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, совокупно выдающие 321 л.с.

Нынешняя BMW 1 серии 1 / 3 Нынешняя BMW 1 серии 2 / 3 Нынешняя BMW 1 серии 3 / 3

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

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