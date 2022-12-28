Рестайлинг ×

Обновлённая Hyundai Elantra: первые изображения

28.12.2022 811 0 0

Корейская компания готовит рестайлинговую версию своего седана, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, решили представить внешний вид будущей новинки.

Модель Elantra ведёт свою историю с 1990 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля, пришедшего на смену заднеприводной модели Hyundai Stellar. На некоторых рынках автомобиль был также известен как Lantra и Avante. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация Элантры с заводским индексом CN7, премьера которой состоялась весной 2020 года. Автомобиль получил яркий внешний вид, а теперь он готовится к рестайлингу, в ходе которого его внешность может весьма заметно измениться.

Рендер новой Elantra

Пока у нас в распоряжении лишь несколько шпионских фотографий тестовых образцов, на которых передняя и задняя часть скрыты под толстым слоем камуфляжа. Однако спереди уже проглядываются новые фары, которые в рестайлинговой версии могут стать «двухэтажными» — такое решение корейская компания сейчас применяет практически на всех своих новинках. В этом случае сверху может появиться узкая горизонтальная светодиодная полоса, аналогичный элемент ранее получили модели Staria, Grandeur и компактный кроссовер Kona. Нижние сегменты с основными блоками ближнего и дальнего света, скорее всего, получат более простую форму. Что же касается задней части, то здесь пока не видно существенных изменений, однако мы решили изобразить автомобиль с обновлённой задней оптикой в более минималистичном стиле.

Рендер новой Elantra

Элантра седьмого поколения построена на платформе К3, которую также использует Kia Cerato последней генерации. На домашнем рынке в Корее седан предлагают с прежним бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI семейства Smartstream и газовым 1.6 LPI мощностью 123 и 120 л.с. соответственно. В США Elantra доступна с атмосферным 149-сильным 2.0 MPI, работающим по циклу Аткинсона, а также с гибридной установкой, состоящей из мотора 1.6 GDI и батареей ёмкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с., заявленный расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Кроме того, есть «заряженная» версия N Line с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI, предлагающая те же 204 л.с., что и Elantra Sport предыдущего поколения.

Премьера обновлённого седана ожидается в следующем году.

Нынешняя Hyundai Elantra (CN7)
1 / 3
Нынешняя Hyundai Elantra (CN7)
2 / 3
Нынешняя Hyundai Elantra (CN7)
3 / 3

Сегодня в России нынешняя Elantra предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей, базовым из которых является 1.6 мощностью 128 л.с. Минимальный официальный ценник в комплектации Classic составляет 2 149 000 рублей. Более мощная 150-сильная модификация с 2,0-литровым мотором обойдётся чуть дороже – от 2 284 000 рублей. Все версии комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера большого седана Hyundai Grandeur нового поколения.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Elantra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вечная молодость: как не дать постареть кузову автомобиля Те, кто хотя бы раз в жизни покупал новый автомобиль, испытал чувство, которое можно описать расхожей фразой «лишь бы с ласточкой ничего не случилось». Но жизнь так погано устроена, что с ла... 671 0 0 27.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Зона действия дорожных знаков: как ее определить Дорожные знаки хорошо знают практически все водители. Но многие спустя годы после автошколы иногда задаются вопросом: «докуда действует вот тот знак, который я только что проехал?». В голову... 674 0 1 27.12.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Kia Cerato III (YD) Довольно большой, но недорогой седан в России не мог не понравиться покупателям. И Cerato понравился. Автомобили третьего поколения появились в 2013 году, и с каждым годом продажи только рос... 4568 3 1 25.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 20097 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15905 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 13379 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings