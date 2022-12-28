Модель Elantra ведёт свою историю с 1990 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля, пришедшего на смену заднеприводной модели Hyundai Stellar. На некоторых рынках автомобиль был также известен как Lantra и Avante. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация Элантры с заводским индексом CN7, премьера которой состоялась весной 2020 года. Автомобиль получил яркий внешний вид, а теперь он готовится к рестайлингу, в ходе которого его внешность может весьма заметно измениться.

Рендер новой Elantra

Пока у нас в распоряжении лишь несколько шпионских фотографий тестовых образцов, на которых передняя и задняя часть скрыты под толстым слоем камуфляжа. Однако спереди уже проглядываются новые фары, которые в рестайлинговой версии могут стать «двухэтажными» — такое решение корейская компания сейчас применяет практически на всех своих новинках. В этом случае сверху может появиться узкая горизонтальная светодиодная полоса, аналогичный элемент ранее получили модели Staria, Grandeur и компактный кроссовер Kona. Нижние сегменты с основными блоками ближнего и дальнего света, скорее всего, получат более простую форму. Что же касается задней части, то здесь пока не видно существенных изменений, однако мы решили изобразить автомобиль с обновлённой задней оптикой в более минималистичном стиле.

Рендер новой Elantra

Элантра седьмого поколения построена на платформе К3, которую также использует Kia Cerato последней генерации. На домашнем рынке в Корее седан предлагают с прежним бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI семейства Smartstream и газовым 1.6 LPI мощностью 123 и 120 л.с. соответственно. В США Elantra доступна с атмосферным 149-сильным 2.0 MPI, работающим по циклу Аткинсона, а также с гибридной установкой, состоящей из мотора 1.6 GDI и батареей ёмкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с., заявленный расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Кроме того, есть «заряженная» версия N Line с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI, предлагающая те же 204 л.с., что и Elantra Sport предыдущего поколения.

Премьера обновлённого седана ожидается в следующем году.

Нынешняя Hyundai Elantra (CN7) 1 / 3 Нынешняя Hyundai Elantra (CN7) 2 / 3 Нынешняя Hyundai Elantra (CN7) 3 / 3

Сегодня в России нынешняя Elantra предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей, базовым из которых является 1.6 мощностью 128 л.с. Минимальный официальный ценник в комплектации Classic составляет 2 149 000 рублей. Более мощная 150-сильная модификация с 2,0-литровым мотором обойдётся чуть дороже – от 2 284 000 рублей. Все версии комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера большого седана Hyundai Grandeur нового поколения.