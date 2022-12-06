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  • Шпионы поймали обновлённую Hyundai Elantra: седан лишится замысловатых фар

Шпионы поймали обновлённую Hyundai Elantra: седан лишится замысловатых фар

06.12.2022 833 0 0

Впрочем, совсем уж скучной новую головную оптику все же не назовешь. «Четырехдверке» также достанется иной передний бампер. А вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

Седан Hyundai Elantra актуального, седьмого по счету, поколения с заводским индексом CN7 дебютировал в 2020 году. Модель отличилась довольно агрессивным обликом, и в целом она пришлась по нраву покупателям, хотя на ключевых рынках – в США и Корее – продажи и просели (но тут стоит помнить и о смещении интереса в сторону сегмента SUV, и о трудном для отрасли нынешнем годе). Как бы то ни было, но компания Hyundai уже готовит рестайлинг: снимки замаскированной «четырехдверки» были сделаны в родной для марки Корее (там седан зовется Avante), их выложили на местном сайте Autospy. Отметим, на этих кадрах вроде бы запечатлена праворульная Элантра, то есть не исключено, что в объектив угодила версия для Австралии («их» модель носит имя i30 Sedan). Впрочем, глобальный седан наверняка будет выглядеть так же.

Судя по фото, седан получит новые фары – у них будет более «традиционная» форма, тогда как головная оптика нынешней Hyundai Elantra напоминает «бумеранги». При этом светодиодные полоски ходовых огней, возможно, сделают отдельными и разместят над основными блоками фар. Кроме того, заменят передний бампер. Корма же, скорее всего, останется прежней, разве что подретушируют задний бампер. Салон еще не засвечен.

Пока неизвестно, изменятся ли габариты модели. Длина актуальной «четырехдверки» (в корейской спецификации) составляет 4650 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1420 мм. Колесная база – 2720 мм.

Данных о технике рестайлингового седана тоже еще нет. В гамму нынешней Hyundai Elantra в зависимости от рынка входят бензиновые «атмосферники» 1.5, 1.6 и 2.0, плюс «турбочетверки» 1.4 и 1.6. У модели также есть «горячая» N-версия с 280-сильным двухлитровым турбомотором и гибридный вариант с установкой на основе двигателя 1.6.

Дореформенная Hyundai Elantra
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Дореформенная Hyundai Elantra
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Дореформенная Hyundai Elantra
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Дореформенная Hyundai Elantra
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Обновленную Elantra должны представить в следующем году. Между тем на 2023-й компания Hyundai запланировала еще несколько громких премьер, среди них – кроссовер Santa Fe и седан Solaris/Verna/Accent нового поколения, а также рестайлинговая Sonata.

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1 комментарий
06.12.2022 16:22
ramhaulk

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