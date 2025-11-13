Флагманский кроссовер Honda готовится к плановому рестайлингу, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о том, как изменится его внешний вид.

В 2002 году было представлено первое поколение самого большого трёхрядного кроссовера Honda, который получил имя Pilot. Он был сделан на общей платформе с кроссовером Acura MDX первой генерации, минивэном Honda Odyssey и седаном Honda Legend. Сегодня производится уже четвёртое поколение модели Pilot, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Спустя три года на дорогах общего пользования были замечены тестовые образцы рестайлинговой модели, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений в её внешности.

Нынешний Honda Pilot 1 / 3 Нынешний Honda Pilot 2 / 3 Нынешний Honda Pilot 3 / 3

Пока самым большим видимым отличием прототипов от нынешнего паркетника можно считать новую решётку радиатора с более объёмной отделкой. Также видно новое оформление переднего бампера, боковые декоративные вставки которого сделают вертикальными. Фары у тестовых образцов ничем не отличаются от нынешней серийной модели, однако можем предположить, что они всё же получат новую графику светодиодных огней при сохранении формы блоков. Аналогичная ситуация и с фонарями: пока никаких обновлений здесь не видно, но мы изобразили один из вариантов задней оптики с новой начинкой, сделанной в стиле одного из самых свежих кроссоверов марки Prologue. Скорее всего, будет доработан задний бампер, также изображённый на рендерах кроссовер получил колёсные диски нового дизайна, аналогичные установленным на тестовых образцах.

Рендер нового Honda Pilot

В салоне можно ожидать появление более крупного экрана мультимедийной системы (нынешний Pilot располагает весьма скромным по современным меркам 9-дюймовым экраном в топовой версии). Что же касается технической части, то сегодня флагманский кроссовер Honda оснащается единственным мотором — бензиновым атмосферным 3,5-литровым V6 мощностью 289 л.с. в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Есть вероятность, что обновлённая модель получит новую гибридную силовую установку, которая позволит существенно улучшить динамические показатели и экономичность.

Рендер нового Honda Pilot

Премьера рестайлингового Honda Pilot ожидается в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце онлайн-журнал Kolesa.ru протестировал компактный кроссовер Honda ZR-V.