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Обновлённый Jetour T2: первые изображения

15.06.2026 7163 1 2
Обновлённый Jetour T2: первые изображения

Несколько дней назад Минпром Китая распространил первые фотографии обновлённого кроссовера Т2, которые позволяют рассмотреть все особенности его внешнего вида.

Кроссовер Т2 был впервые представлен компанией Jetour (подразделение Chery Automobile) в феврале 2023 года под именем Traveller. На российский рынок модель вышла весной 2024 года, получив индекс T2. Сейчас к премьере готовится рестайлинговая версия, и у нас уже есть возможность увидеть, чем она будет отличаться от уже хорошо знакомого паркетника.  

Нынешний Jetour T2
Нынешний Jetour T2
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Нынешний Jetour T2
Нынешний Jetour T2
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Нынешний Jetour T2
Нынешний Jetour T2
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Прежде всего, в глаза бросается значительно большее количество окрашенных в цвет кузова деталей, среди которых расширители колёсных арок, бампера и декоративные элементы на передних крыльях и капоте. Кроссовер сохранит нынешние блоки фар, при этом полностью новой станет решётка радиатора, буквенное обозначение бренда с которой переместится на переднюю кромку капота. Бампер также полностью новый: он станет проще по форме и визуально практически не выступает за габариты кузова. Аналогичным образом изменят и задний бампер, который получит оригинальные элементы светотехники, фонари при этом выглядят такими же, как на нынешнем Т2. Кроме того, обновится дизайн крышки багажного кофра на задней двери, где вместо эмблемы появится буквенное обозначение бренда. Можно также отметить отсутствие ярких жёлтых декоративных вставок в рейлингах, колёсных дисках и переднем бампере, которые были одним из немногих спорных дизайнерских решений нынешней модели.

Рендер обновлённого Jetour T2

В базе Минпрома Китая новинка фигурирует под именем Jetour Traveller 7 C-DM City Edition. Он будет оснащаться подключаемой гибридной силовой установкой с 1.5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с. в тандеме с 271-сильным электродвигателем. Для сравнения, официально представленный в России Т2 предлагается с единственным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с.

Рендер обновлённого Jetour T2

Пока неизвестно, появится ли на российском рынке рестайлинговая версия Т2. Нынешний же кроссовер можно приобрести по цене от 3 959 000 рублей за комплектацию Voyage с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Самый дорогой вариант Discovery с 8-ступенчатым «автоматом» оценивается в 4 449 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.

Между тем, недавно мы рассказывали о 5 причинах покупать и не покупать Jetour T2.

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1 комментарий
15.06.2026 11:54
Иван Сашов

Редкий случай когда рест хуже чем дорест, идиоты.

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