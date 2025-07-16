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Обновлённый Kia Stonic: первые изображения

16.07.2025 499 0 0

Самый компактный кроссовер Kia готовится к радикальному обновлению, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о том, как он будет выглядеть.

Cубкомпактный паркетник Stonic (по габаритам его можно отнести к В-классу) первого и единственного поколения дебютировал в 2017 году. В Китае модель предлагалась до 2023 года под индексом KX1. За практически восемь лет на конвейере кроссовер получил лишь незначительные изменения во внешности, а также ему добавили гибридную силовую установку. В нынешней гамме Stonic выглядит устаревшим, являясь одной из последних моделей, сделанных в прежней стилистике Kia. Учитывая возраст автомобиля, можно было бы ожидать полностью новое поколение, однако опубликованные недавно шпионские фотографии демонстрируют намерение корейской компании привести Stonic в соответствие с новым стилем бренда.

Нынешний Kia Stonic
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Нынешний Kia Stonic
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Нынешний Kia Stonic
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На этих фотографиях прототипов легко угадывается нынешний кузов, центральная часть которого, скорее всего, не подвергнется существенным изменениям. При этом передняя часть полностью новая: здесь появятся вертикальные блоки фонарей, которые наверняка будут дополнены размашистыми светодиодными полосками габаритных огней, как и на других новинках компании. Не менее радикально будет переработана и корма кроссовера, где уже проглядываются очертания угловатых фонарей и бампера. Кроме того, Stonic изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер обновлённого Kia Stonic

Самый маленький кроссовер Kia делит платформу с европейским хэтчбеком Rio четвёртого поколения образца 2016 года. Под капотом ожидается та же мягкогибридная силовая установка с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л.с. в её основе. Премьера новинки ожидается в 2026 году, она станет своего рода бензинвой альтернативой грядущему электрическому кроссоверу EV2.

Рендер обновлённого Kia Stonic

Между тем, в начале этого месяца до Казахстана добрался рестайлинговый седан Kia K8 полным приводом.

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