Обновлённый кроссовер BYD Atto 3 Evo для Европы: теперь задний или полный привод

В Китае этот компактный электрокросс BYD стартовал в самом начале 2022 года, там он зовется Yuan Plus. Впоследствии паркетник стал по-настоящему глобальной моделью: сегодня его продают практически во всех регионах присутствия компании. При этом на некоторых рынках, включая Европу, кроссовер известен как Atto 3. На родине пятидверку освежили в прошлом году, а теперь пришла очередь экспортной версии – представлен модернизированный BYD Atto 3 для Старого Света. Причем у евроверсии доработок намного больше, чем в Китае. По крайней мере, пока. Кстати, обновленному Atto 3 в Европе присвоили приставку Evo.

Главное – «старосветский» кросс BYD Atto 3 Evo в базе отныне имеет задний привод вместо переднего. Электродвигатель тоже новый, он выдает 313 л.с. и 380 Нм вместо 204 л.с. и 310 Нм у прежней модели. А еще в Европе впервые можно будет выбрать полноприводный компакт, два двигателя такого Atto 3 Evo вместе выдают 449 л.с. и 560 Нм. Батарея одна, но и она новая – емкостью 74 кВт*ч, тогда как у дореформенного кросса топовый аккумулятор на 60,4 кВт*ч. Также сообщается, что платформа BYD Atto 3 Evo имеет 800-вольтовую архитектуру. А в задней подвеске появились пять рычагов вместо прежних четырех.

Запас хода заднеприводного BYD Atto 3 Evo составляет 510 км по циклу WLTP, с 0 до 100 км/ч эта версия разгоняется за 5,5 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Показатели полноприводного электрокросса – 470 км, 3,9 секунды и 200 км/ч соответственно. Дореформенный Atto 3 с топовой батареей проедет 420 км, первую «сотню» этот кроссовер наберет за 7,9 секунды, «максималка» — 160 км/ч.

Что же касается дизайна, то внешне паркетник мало изменился. Другими стали бамперы, в задних фонарях Atto 3 Evo новая диодная начинка. Кроме того, вставки в задних стойках крыши теперь черные, а не серебристые. Размеры прежние: длина – 4455 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2720 мм. При этом багажник теперь объем 490 литров (у дорестайлингового кроссовера – 440 литров), плюс спереди появился дополнительный отсек на 101 л.

В салоне установили иной приборный экран (8,8 дюйма), модель также по умолчанию имеет центральный планшет на 15,6 дюйма (прежде в базе был тачскрин диагональю 12,8 дюйма). За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. В BYD еще уверяют, что кроссовер получил более качественные материалы отделки.

В списке стандартного оборудования BYD Atto 3 Evo также значатся: беспроводная зарядка для смартфона (с функцией охлаждения), подогрев передних сидений, семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой. Полноприводный кроссовер – это еще панорамная крыша, проекционный дисплей и подогрев задних кресел.

Первые поставки обновленного BYD Atto 3 Evo стартуют весной, но прием заказов уже открыт. Например, в Италии такой паркетник без учета акций обойдется минимум в 43 800 евро (около 4,03 млн рублей по актуальному курсу). Позже кроссовер должен обновиться и в других странах, включая Китай.