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  • Обновлённый кроссовер Geely Icon: привычные ручки, раздельные экраны и скидки

Обновлённый кроссовер Geely Icon: привычные ручки, раздельные экраны и скидки

14.07.2025 264 0 1

Компания Geely объявила о старте продаж в очередной раз доработанного паркетника Icon. Модель мало изменилась внешне, а в салоне вновь появились раздельные дисплеи приборки и мультимедиа. Технику реформы не затронули.

В прошлом году Geely вывела на домашний рынок брутальный паркетник Cowboy, который хоть и считается отдельной моделью, но на деле представляет собой модернизированный Geely Icon. Исходный кросс на платформе BMA, напомним, дебютировал в 2020-м, хитом продаж он так и не стал. Поэтому-то Geely решилась на выпуск Ковбоя: если Icon продвигали в основном среди дам, то «суровый» Cowboy адресован прежде всего мужской аудитории. Когда появился брутал, донорский Geely Icon исчез с местного потребительского сайта марки, после чего мы предположили, что его отправили в отставку. Однако затем выяснилось, что продажи этого паркетника не останавливали. А в начале июля текущего года производитель анонсировал доработанный Icon. Теперь же такой кроссовер поступил в продажу. И это уже вторая модернизация для непосредственно Geely Icon – предыдущую провели в 2022 году.

Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Внешне модель почти не изменилась, разве что паркетнику достались обычные ручки дверей вместо выдвижных. Ну и еще кроссовер отныне имеет полностью черный обвес, тогда как у дореформенного Icon на бамперах и по бокам есть серебристые вставки. Габариты прежние: длина – 4350 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1620 мм. Geely Cowboy крупнее (4442/1860/1770 мм), но колесная база у машин совпадает – 2640 мм.

Обновленный Geely Icon

Салон Icon оформили в стиле модели образца 2020 года: паркетник вновь имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как после предыдущей модернизации дисплеи поместили в единый корпус. Но сами экраны – новые. Приборный – размером 8,8 дюйма, а центральный планшет – диагональю 14,6 дюйма, причем он теперь возвышается над передней панелью (у модели образца 2022 года – экраны на 10,25 и 12,3 дюйма соответственно). Мультимедиа – тоже новая, с операционной системой Flyme Auto, которая была разработана совместно с компанией Meizu, и расширенным функционалом.

Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Кстати, у Geely Cowboy аналогичные отдельные дисплеи, но если «суровому» паркетнику вдобавок отрядили переднюю панель от машины из 2020-го, то у нынешнего Icon панель от пятидверки 2022 года. Кроссовер по-прежнему имеет прямоугольные центральные дефлекторы обдува вместо «песочных часов», а перед пассажиром нет массивной ручки. Впрочем, есть еще одна обновка – слева от водителя может быть установлен держатель для смартфона или камеры.

Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Обновленный Geely Icon
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Свежий Geely Icon предложен лишь в двух комплектациях. В списке оборудования базового паркетника значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, стеклянная крыша (без сдвижной секции), упомянутые экраны, климат-контроль, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Вторая версия – это также датчик дождя, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка интерьера, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Как и прежде, за доплату в багажнике можно установить натяжной экран.

Обновленный Geely Icon

Технику менять не стали. Еще в 2022-м Geely Icon сменил бензиновую турботройку 1.5 (177 л.с.) на четырехцилиндровый 181-сильный турбомотор аналогичного объема. Двигатель все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Geely Icon образца 2022 года
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Geely Icon образца 2022 года
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Geely Icon образца 2022 года
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Geely Cowboy
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Geely Cowboy
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Geely Cowboy
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Обновленный Geely Icon оценили в 89 800 – 95 800 юаней, что эквивалентно примерно 979 000 – 1 044 000 рублей по актуальному курсу. При этом первым покупателям модель доступна со скидками, с их учетом паркетник обойдется в 79 800 – 85 800 юаней (870 000 – 935 000 рублей). Брутальный Geely Cowboy сегодня стоит от 93 900 юаней (1 024 000 рублей).

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