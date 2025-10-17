Рестайлинг ×

Обновлённый кроссовер Nissan Ariya показался на свежих кадрах

17.10.2025 96 0 0

Премьеру рестайлингового паркетника Nissan проведут уже через пару недель. Модель обрела новое «лицо», а вот корму реформы не затронули.

Модернизированный электрокросс Nissan Ariya впервые анонсировали на прошлой неделе. Такой паркетник справит мировой дебют на автосалоне Japan Mobility Show, который откроется в Токио в конце октября. Теперь же Nissan снова показал рестайлинговую пятидверку: ее засветили на картинках и проморолике, которые посвящены оформлению стенда компании на выставке. Стенд, к слову, будет оформлен в стиле японских комиксов манга.

Стенд Nissan на домашнем автосалоне. Главной премьерой станет вовсе не рестайлинговая Ariya, а минивэн Elgrand следующего поколения. Именно он спрятан под пологом в центре экспозиции. Но свежих тизеров MPV пока нет
1 / 3
Стенд Nissan на домашнем автосалоне. Главной премьерой станет вовсе не рестайлинговая Ariya, а минивэн Elgrand следующего поколения. Именно он спрятан под пологом в центре экспозиции. Но свежих тизеров MPV пока нет
2 / 3
Стенд Nissan на домашнем автосалоне. Главной премьерой станет вовсе не рестайлинговая Ariya, а минивэн Elgrand следующего поколения. Именно он спрятан под пологом в центре экспозиции. Но свежих тизеров MPV пока нет
3 / 3

Nissan Ariya переделали переднюю часть. Вместо черной вставки отныне глухая панель в цвет кузова, с бампера убрали «прорези» с противотуманками, а у расположенного внизу воздухозаборника теперь иная форма. Еще заменили пристыкованные к фарам светодиодные ходовые огни – их сделали в актуальном фирменном стиле бренда. Корму же трогать не стали: прежними остались и бампер, и единая плашка задних фонарей. Зато расширена палитра цветов кузова, появились диски нового дизайна.

Обновленный электрокросс Nissan Ariya
1 / 2
Обновленный электрокросс Nissan Ariya
2 / 2

Интерьер все еще не показали. При этом ранее в компании заявили о том, что Ariya получила улучшенную мультимедийную систему с сервисами Google.

Специально для Японии была перенастроена подвеска. Других подробностей о технических обновках пока нет. На родине марки дореформенный кроссовер доступен с передним (218 или 242 л.с.) или двухмоторным полным приводом (340 или 394 л.с.), плюс можно выбрать «горячую» полноприводную модификацию Nismo (367 или 435 л.с.). Паркетник комплектуется батареей емкостью 66 или 91 кВт*ч.

Обновленный электрокросс Nissan Ariya
1 / 3
Обновленный электрокросс Nissan Ariya
2 / 3
Обновленный электрокросс Nissan Ariya
3 / 3

Напомним, серийный кроссовер Nissan Ariya дебютировал еще в 2020 году. Однако полномасштабный выход на рынок состоялся лишь в 2022-м. Причем особых успехов построенный на платформе CMF-EV паркетник не добился, так что, например, в Штатах его скоро снимут с продажи.

Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
1 / 5
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
2 / 5
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
3 / 5
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
4 / 5
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
5 / 5

Между тем рестайлинговая Ariya окажется не единственной мировой премьерой Nissan на выставке Japan Mobility Show – там представят минивэн Elgrand нового поколения. А еще японцам продемонстрируют модели, которые сейчас адресованы зарубежным рынкам. Это внедорожник Patrol Y63, европейский электрохэтч Micra и китайский электрический седан Nissan N7

кроссовер Япония авторынок электромобиль новинки рестайлинг Nissan Nissan Ariya
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Работа над ошибками: изучаем водительские приёмы, которым не обучают в автошколе Для того, чтобы стать хорошим водителем, одного получения соответствующего удостоверения недостаточно – нужно ещё накопить хотя бы какой-то опыт. Сегодня мы вместе с компанией Cordiant подел... 332 0 0 17.10.2025
Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 2459 2 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 12015 5 0 14.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13989 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12801 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10538 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
10 Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214
5 Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings