Рестайлинг ×
  • Премьеры Nissan: рестайлинговая Ariya, новый Elgrand и китайский седан N7

Премьеры Nissan: рестайлинговая Ariya, новый Elgrand и китайский седан N7

09.10.2025 292 1 0

Компания Nissan анонсировала свои новинки для домашнего автосалона. На выставке будут как локальные, так и мировые премьеры.

В конце октября в Токио заработает автосалон Japan Mobility Show, и у Ниссана там будет довольно внушительная экспозиция. Компания покажет не только уже знакомые местной публике модели, вроде обновленного кей-кара Roox, «хардкорного» X-trail Rock Creek и паркетника Leaf, но и прежде не виданные японцами машины. Будут и мировые премьеры. С них-то и начнем.

На выставке впервые продемонстрируют рестайлинговый электрокроссовер Nissan Ariya. В серийном виде эта модель, напомним, дебютировала еще в 2020 году, однако полномасштабный выход на рынок состоялся лишь в 2022-м. Причем особых успехов построенный на платформе CMF-EV паркетник так и не добился, и, например, в Штатах его, как ожидается, скоро снимут с продажи.

Обновленный кроссовер Nissan Ariya
1 / 6
Обновленный кроссовер Nissan Ariya
2 / 6
Обновленный кроссовер Nissan Ariya
3 / 6
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
4 / 6
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
5 / 6
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
6 / 6

После рестайлинга кроссовер Nissan Ariya обрел новое «лицо». Вместо черной глухой вставки теперь панель в цвет кузова, а с бампера убрали «прорези». Кроме того, заменили светодиодные клыки ходовых огней – они отныне в актуальном фирменном стиле марки. Еще в компании заявили о том, что мультимедиа японской версии «подружили» с сервисами Google. А вот о технике пока не рассказали. Дореформенная Ariya в Японии доступна с передним или двухмоторным полным приводом, модели положена батарея емкостью 66 или 91 кВт*ч.

Свежий тизер нового Nissan Elgrand
1 / 4
Предыдущий тизер Nissan Elgrand
2 / 4
Предыдущий тизер Nissan Elgrand
3 / 4
Nissan Elgrand уходящего поколения
4 / 4

Другая мировая премьера – роскошный минивэн Nissan Elgrand четвертой генерации. Дебютные тизеры нового MPV были опубликованы еще в апреле, на новой же картинке запечатлены фрагменты головной оптики и безрамочной радиаторной решетки. «Четвертому» вэну обещаны силовая установка e-Power последнего поколения (ДВС работает только в режиме генератора), «передовые системы безопасности и повышенный комфорт». И это пока все подробности. На домашний рынок новый Elgrand выйдет в 2026-м.

Седан Nissan N7 китайского производства

На выставке Japan Mobility Show компания Nissan также покажет свои зарубежные модели – адресованный прежде всего Ближнему Востоку внедорожник Patrol Y63, европейский электрохэтч Micra и китайский электрический седан Nissan N7. Про перспективы этих автомобилей в Японии пока ничего не сказано. При этом ранее в Сети появлялась информация о том, что электроседан N7 производства СП Dongfeng Nissan планируют отправить на экспорт. То есть не исключено, что, по крайней мере, в случае с четырехдверкой компания намерена прощупать почву – как бы японцы отнеслись к появлению такой модели в продаже.

минивэн седан кроссовер Япония авторынок электромобиль новинки рестайлинг Nissan Nissan Ariya Nissan Elgrand Nissan N7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
09.10.2025 14:16
Андрей Самойлов

эх, Нисан. А такие машины хорошие были

Новые статьи

Статьи / История Конвейер длиной в семь тысяч километров и оглушительный провал: история Cadillac Allanté В первой половине нулевых Cadillac явил миру модель XLR, реализовав в ней собственное видение премиального родстера. В компании с ее помощью рассчитывали с наскока ворваться в люксовый сегм... 340 0 1 09.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия под толстым слоем ЛКП Легенды уходят, и сейчас, чтобы прокатиться на хорошем Mercedes-Benz W140, придется найти клуб любителей янгтаймеров, отыскать в нем владельца «шестисотого» и уговорить проехаться. Впрочем,... 3790 6 3 08.10.2025
Статьи / Ремонт Битая экзотика: кузовной ремонт Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe (X290) В прошлый раз мы рассказали про кузовной ремонт дизельного седана BMW 5 Series – относительно массовой модели, которая была популярна и у частников, и в корпоративных гаражах. Для контраста... 1730 1 4 08.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 12892 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12323 24 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10200 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
14 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
6 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
Новые комментарии
Change privacy settings