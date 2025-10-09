Премьеры Nissan: рестайлинговая Ariya, новый Elgrand и китайский седан N7

Компания Nissan анонсировала свои новинки для домашнего автосалона. На выставке будут как локальные, так и мировые премьеры.

В конце октября в Токио заработает автосалон Japan Mobility Show, и у Ниссана там будет довольно внушительная экспозиция. Компания покажет не только уже знакомые местной публике модели, вроде обновленного кей-кара Roox, «хардкорного» X-trail Rock Creek и паркетника Leaf, но и прежде не виданные японцами машины. Будут и мировые премьеры. С них-то и начнем.

На выставке впервые продемонстрируют рестайлинговый электрокроссовер Nissan Ariya. В серийном виде эта модель, напомним, дебютировала еще в 2020 году, однако полномасштабный выход на рынок состоялся лишь в 2022-м. Причем особых успехов построенный на платформе CMF-EV паркетник так и не добился, и, например, в Штатах его, как ожидается, скоро снимут с продажи.

Обновленный кроссовер Nissan Ariya 1 / 6 Обновленный кроссовер Nissan Ariya 2 / 6 Обновленный кроссовер Nissan Ariya 3 / 6 Дореформенный кроссовер Nissan Ariya 4 / 6 Дореформенный кроссовер Nissan Ariya 5 / 6 Дореформенный кроссовер Nissan Ariya 6 / 6

После рестайлинга кроссовер Nissan Ariya обрел новое «лицо». Вместо черной глухой вставки теперь панель в цвет кузова, а с бампера убрали «прорези». Кроме того, заменили светодиодные клыки ходовых огней – они отныне в актуальном фирменном стиле марки. Еще в компании заявили о том, что мультимедиа японской версии «подружили» с сервисами Google. А вот о технике пока не рассказали. Дореформенная Ariya в Японии доступна с передним или двухмоторным полным приводом, модели положена батарея емкостью 66 или 91 кВт*ч.

Свежий тизер нового Nissan Elgrand 1 / 4 Предыдущий тизер Nissan Elgrand 2 / 4 Предыдущий тизер Nissan Elgrand 3 / 4 Nissan Elgrand уходящего поколения 4 / 4

Другая мировая премьера – роскошный минивэн Nissan Elgrand четвертой генерации. Дебютные тизеры нового MPV были опубликованы еще в апреле, на новой же картинке запечатлены фрагменты головной оптики и безрамочной радиаторной решетки. «Четвертому» вэну обещаны силовая установка e-Power последнего поколения (ДВС работает только в режиме генератора), «передовые системы безопасности и повышенный комфорт». И это пока все подробности. На домашний рынок новый Elgrand выйдет в 2026-м.

Седан Nissan N7 китайского производства

На выставке Japan Mobility Show компания Nissan также покажет свои зарубежные модели – адресованный прежде всего Ближнему Востоку внедорожник Patrol Y63, европейский электрохэтч Micra и китайский электрический седан Nissan N7. Про перспективы этих автомобилей в Японии пока ничего не сказано. При этом ранее в Сети появлялась информация о том, что электроседан N7 производства СП Dongfeng Nissan планируют отправить на экспорт. То есть не исключено, что, по крайней мере, в случае с четырехдверкой компания намерена прощупать почву – как бы японцы отнеслись к появлению такой модели в продаже.