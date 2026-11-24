Бренд Volga представил модернизированный флагманский кроссовер K50. Модель получила иное оформление интерьера – с более крупным и «парящим» экраном мультимедиа. Также появилось новое оборудование. А у двухлитрового турбомотора теперь два варианта мощности. Как и раньше, SUV по умолчанию полноприводный.

Свои модели бренд Volga вывел на рынок летом текущего года. Тогда одновременно стартовали продажи паркетника Volga K40, седана Volga C50 и флагманского кроссовера Volga K50, родственниками которых являются Geely Atlas, Preface и Monjaro соответственно. Уже в октябре младший кроссовер Volga K40 обновился. А теперь модернизации подвергли и Volga K50. Напомним также, что выпуск моделей возрожденной отечественной марки ведется на заводе в Нижнем Новгороде.

Внешне флагман не изменился, а вот интерьер оформлен иначе. Экран мультимедийной системы, которая входит в список стандартного оборудования, стал больше – 15,4 дюйма вместо 12,3 дюймов. Вдобавок он отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Мультимедиа – с сервисами Яндекса и VK, плюс имеется голосовой онлайн-ассистент.

От пассажирского дисплея отказались. Зато уже в базе есть телематические сервисы. Например, с помощью мобильного приложения можно запустить двигатель, открыть/закрыть окна, настроить климат-контроль, узнать о состоянии автомобиля (уровень топлива и т.д.) и отследить его местоположение. Наконец, в салоне стало больше физических клавиш – восемь вместо четырех.

Как и раньше, Volga K50 представлен в трех комплектациях – Комфорт, Премиум и Эксклюзив. В оснащении базовой, помимо мультимедиа с онлайн-сервисами и телематики, также значатся: 19-дюймовые диски, панорамный люк, полный зимний пакет, трехзонный климат-контроль, вентиляция водительского кресла, аудиосистема с 8 динамиками, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Начиная с версии Премиум появляются 20-дюймовые диски, адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов, шумоизоляция лобового и боковых стекол, вентиляция переднего пассажирского кресла, массажер передних сидений (массажер прежде был только у водителя), проекционный дисплей, аудиосистема с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла; а всего прежде было 12 динамиков), расширенный комплекс водительских ассистентов. Топовый кроссовер Volga K50 Эксклюзив – это перфорированная кожа и коричневая замша с ромбовидной прострочкой.

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Дореформенный паркетник оснащается бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с. (350 Нм). У двигателя 2.0T обновленного Volga K50 уже два варианта мощности – 200 или 245 л.с. (325 и 380 Нм соответственно). Правда, самая мощная версия предусмотрена только для топового K50 Эксклюзив (наряду с 200-сильным 2.0T). Двигатель по-прежнему сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом, кроссовер по умолчанию имеет полный привод.

Без учета акций рекомендованная цена Volga K50 с 200-сильным турбомотором 2.0 в комплектации Комфорт составляет 4 419 000 рублей, в версии Премиум – 4 719 000 рублей, исполнение Эксклюзив стоит 4 869 000 рублей. Обновленный Volga K50 Эксклюзив с 245-сильным двигателем 2.0T оценили в 4 989 000 рублей.

Модернизированные машины с базовым 200-сильным турбомотором поступят в салоны дилеров до конца ноября. О старте продаж 245-сильного кроссовера марка сообщит дополнительно.

Дореформенный Volga K50 пока присутствует в продаже, и Kolesa.ru его только что откатал. Все подробности – в нашем тест-драйве.