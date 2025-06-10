Недавно фотошпионами впервые были замечены прототипы рестайлинговой версии самого мощного S-класса, благодаря чему у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешности.

История флагманского седана S-класса началась в 1972 году, когда было представлено первое поколение модели с заводским индексом W116. Первая же полноценная AMG-версия появилась лишь в четвёртом поколении после приобретения компанией Mercedes-Benz этой тюнинговой фирмы. Изначально самые мощные седаны носили индекс S55, а позже появились более привычные модификации S63 и S65. До сегодняшнего дня дошла только версия S63 на базе седьмого поколения представительского седана, премьера которой состоялась в конце 2022 года. Стандартный S-класс уже несколько раз попадался фотошпионам в обновлённом виде, теперь дошла очередь и до его топ-версии.

Нынешний Mercedes-AMG S63 E Performance 1 / 3 Нынешний Mercedes-AMG S63 E Performance 2 / 3 Нынешний Mercedes-AMG S63 E Performance 3 / 3

Самые яркие изменения во внешности S-класса относятся, безусловно, к его оптике. В соответствии с новым стилем компании, фары получат стилизованные под логотип светодиодные звёзды, причём в каждой фаре их будет по две (дебютировавший ранее CLA третьего поколения получил лишь по одной). Звёздная тема захватит и заднюю оптику, здесь сделают по три звезды в каждом фонаре при сохранении общей формы блоков. Под вопросом пока оформление решётки и бампера, так как у замеченных прототипов они не отличаются от нынешней модели. Если учесть, что тестовые образцы обычного S-класса явно имеют существенно увеличенную решётку радиатора, то и здесь можно было бы ожидать аналогичных изменений. Кроме того, решётка может получить контрастную чёрную окантовку, как у нового E-класса. Что касается других элементов внешности, то можно отметить новые боковые зеркала чуть более угловатой формы.

Рендер обновлённого Mercedes-AMG S63 E Performance

Нынешний спортседан с длинным названием Mercedes-AMG S63 E Performance оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,0-литровый битурбомотор V8 серии M177 (612 л.с., 900 Нм) и 190-сильный электромотор, располагающимся на задней оси (320 Нм). Совокупная мощность системы равна 802 л.с., а крутящий момент – 1430 Нм. Скорее всего, рестайлинговый седан получит такую же начинку, при этом может быть установлена более производительная батарея, которая обеспечит увеличенный запас хода на электричестве (у нынешнего седана этот показатель составляет 33 км).

Рендер обновлённого Mercedes-AMG S63 E Performance

Премьера новинки ожидается ближе к началу следующего года. Между тем, недавно мы рассказывали об опыте эксплуатации классического E-класса в кузове W123.