На прошлой неделе в Сети появились первые фотографии прототипов рестайлингового немецкого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить начальное представление о его внешнем виде.

Модель GLC появилась в 2015 году, придя на смену кроссоверу GLK, выпускавшемуся в единственном поколении с 2008 года. Паркетник второй генерации был представлен летом 2022 года, а сейчас он готовится к плановому рестайлингу, и первые тестовые образцы уже попались в объектив фотошпионов.

Одним из основных изменений станут фары, которые получат графику светодиодных огней в виде трёхлучевых звёзд и, вероятно, немного изменённую форму самих блоков. Решётка может немного увеличиться в размерах, также появится передний бампер с изменённым дизайном. Задняя часть пока лишена маскировки и ничем не отличается от актуальной модели, но можем предположить, что рестайлинг затронет фонари: при сохранении формы у них должна появиться новая начинка с теми же звёздами, которые получат большинство новых и рестайлинговых моделей компании.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC второго поколения построен на модульной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которую используют все новые модели компании с заднеприводной компоновкой начиная с 2014 года. Скорее всего, кроссовер сохранит моторную гамму нынешней модели, состоящей из 2,0-литровых 4-цилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. Наиболее же интересные изменения должны произойти под капотом у топовой версии, которая сейчас оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой в составе четырёхцилиндрового двигателя M139L объёмом 2,0 литра с электрическим турбонагнетателем. Совокупная мощность системы составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 1020 Нм. После обновления GLC 63 AMG может получить как минимум 6-цилиндровый двигатель, при этом не исключено появление даже нового мотора V8.

Премьера обновлённого GLC ожидается в следующем году. Напомним, в прошлом месяце рассекретили салон младшего кроссовера GLB второго поколения.