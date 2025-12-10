Новинки ×

Обновлённый Mercedes-Benz S-Class показался на первых фото

Ожидается, что посвежевший полноразмерный седан немецкой марки появится в продаже в 2026 году. Его будут продавать одновременно с «зелёной» четырёхдверкой EQS.

История модели, получившей название S-Class (являлось сокращением от немецкого Sonderklasse — «особый класс»), стартовала в 1972 году: тогда появилось первое поколение с заводским индексом W116. Сейчас Mercedes-Benz выпускает уже седан седьмой генерации (с индексом W223). Модель дебютировала осенью 2020 года и сейчас готовится к плановому рестайлингу. Ожидается, что премьера посвежевшего варианта пройдёт в конце января 2026-го.

На фото: актуальный Mercedes-Benz S-Class

Пока что производитель не спешит делиться информацией об обновлённом Mercedes S-Class, однако он опубликовал пару снимков замаскированного прототипа. Правда, сразу стоит оговориться, что на фото запечатлён прототип такси с автопилотом, в основу которого лёг рестайлинговый седан S-Class. Разработкой занимаются Mercedes-Benz, компания Momenta, занимающаяся разработкой автономно управляемого транспорта, а также провайдер мобильных услуг Lumo.

Сейчас проект находится на этапе тестирования в Абу-Даби (столице ОАЭ). Из-за того, что прототип является такси с автопилотом, у него в переднюю часть крыши интегрирован лидар, однако у серийных «обычных» версий обновлённого Mercedes-Benz S-Class этого элемента не будет. Стоит отметить, что большая часть маскировки пришлась на переднюю часть посвежевшего седана, очевидно именно здесь будут основные изменения.

На фото: прототип обновлённого Mercedes-Benz S-Class

В конце прошлого месяца дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предполагал, как, возможно, будет выглядеть обновлённый Mercedes-Benz S-класса. Ожидается, что четырёхдверка немецкой марки получит чёрную окантовку более крупной решётки радиатора, которая визуально сливается с головной оптикой. Вероятно, у «гриля» будет четыре горизонтальные хромированные перекладины вместо трёх, а фары получат фирменный световой рисунок из трёхлучевых звёзд.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz S-Class

Дизайнер Kolesa.ru ранее также предположил, что обновлённый Mercedes S-Class получит новый передний бампер, оформленный в актуальном стиле марки. При этом на рендере изображено исполнение AMG Line с крупными воздухозаборниками по бокам. Корму, скорее всего, освежат за счёт новой «начинки» для фонарей – стоит ожидать ещё больше «фамильных» трёхлучевых звёзд.

Предполагается, что разработчики ощутимо переработали салон Mercedes-Benz S-Class. Вероятно, у флагманской четырёхдверки будет полностью новая передняя панель с несколькими дисплеями (аналогично актуальному Е-Class и новому GLC with EQ Technology, который дебютировал в сентябре этого года). Информации о технике обновлённого седана пока нет, но очевидно, что в гамме будут различные гибридные установки. В ближайшем будущем S-Class будут продавать одновременно с «зелёной» четырёхдверкой EQS.

По предварительным данным, Mercedes S-Class сменит поколение в 2029-2030 годах. Ожидается, что в основу серийной версии ляжет концепт Vision Iconic, который компания показала в октябре 2025-го.

