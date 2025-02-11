Обновлённый Mitsubishi Outlander добрался до США с перенастроенной подвеской

К 2025 модельному году кроссовер Mitsubishi Outlander получил в США несколько косметических и технических обновок, базовая комплектация подорожала более чем на тысячу долларов.

Американский модельный ряд Mitsubishi тает на глазах, в этом году завершатся продажи дешёвеньких седана и хэтчбека Mirage, после чего в гамме останутся только кроссоверы, самым молодым и успешным из которых является Outlander четвёртого поколения, справивший мировую премьеру в 2021 году. В 2024 году компания Mitsubishi сумела продать в США 109 843 автомобиля, что на 25,8% больше, чем в 2023 году. Любопытно, что основной прирост обеспечил уходящий Mirage, продажи которого выросли более чем в два раза, с 13 219 до 29 766 шт., но бестселлером остался Outlander — продано 45 253 шт. (+6,5%). Plug-in гибридный Outlander PHEV считается в США отдельной моделью: он в прошлом году разошёлся тиражом 6975 шт. (+4,4%).

Mitsubishi Outlander 2025 модельного года для США

В родной Японии и Европе «четвёртый» Outlander пережил рестайлинг в прошлом году, причём в Европе продаётся только версия PHEV. Теперь же обновлённый Outlander выходит на американский рынок: вчера были объявлены стартовая цена и перечень основных изменений, а полный прайс-лист будет опубликован 24 февраля. Ранее пресс-служба MMNA (Mitsubishi Motors North America) посвятила обновлённому Аутлендеру аж три «прогревочных» пресс-релиза — так сказать, растягивает удовольствие за неимением других премьер.

Обновлённый Mitsubishi Outlander PHEV для Европы 1 / 3 Обновлённый Mitsubishi Outlander PHEV для Европы 2 / 3 Обновлённый Mitsubishi Outlander PHEV для Европы 3 / 3

Полноценной фотогалерии обновлённого Аутлендера для США тоже пока нет (в частности не показана корма), но в целом ясно, что снаружи обновлённый «американский» Outlander выглядит так же, как версии для других рынков, тем более что производит эту модель только японский завод Mitsubishi в городе Окадзаки. До 2023 года включительно «четвёртый» Outlander производился также в Китае, но в том же году компания Mitsubishi приняла решение покинуть китайский рынок из-за очень слабых продаж.

Итак, к 2025 модельному году Outlander получил слегка подретушированный передок с гладкой панелью под эмблемой вместо сетчатой, новую светодиодную начинку фонарей и верхних секций фар, более угловатый задний бампер и новый дизайн колёсных дисков (от 18 до 20 дюймов).

Mitsubishi Outlander 2025 модельного года для США 1 / 3 Mitsubishi Outlander 2025 модельного года для США 2 / 3 Mitsubishi Outlander 2025 модельного года для США 3 / 3

В салоне обновлена кожаная обивка сидений и дверных карт, установлен более крупный мультимедийный экран (12,3 дюйма вместо 9 дюймов), перекомпонован центральный тоннель между передними креслами: жизненно важные для американцев подстаканники сместились вперёд, чтобы ими было удобнее пользоваться, а подлокотник между передними креслами стал длиннее и шире. Штатную аудиосистему теперь поставляет Yamaha, а не Bose, причём во всех комплектациях, даже в базовой. Шумозиоляционного материала в кузове стало больше, уровень шума в салоне снизился на 6 дБ.

Двигатель у Аутлендера прежний — безальтернативный 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» (184 л.с., 245 Нм), никакие обновки для него не заявлены. Коробка передач — только вариатор, привод — передний либо полный. Ходовая часть у обновлённого Аутлендера для США комплексно перенастроена ради улучшения точности управления: изменены характеристики усилителя руля, пружин, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

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Mitsubishi Outlander 2025 модельного года будет стоит в США от 29 645 долларов без учёта доставки, тогда как минимальная цена аналогичного кроссовера 2024 модельного года составляет 28 395 долларов.

Обновлённый Outlander PHEV для США будет представлен позже отдельно: скорее всего, по аналогии с версиями для Европы и Японии он станет мощнее и дальнобойнее.

