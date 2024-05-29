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  • Обновлённый Nissan Note: теперь и «кроссовер» Autech с увеличившимся дорожным просветом

Обновлённый Nissan Note: теперь и «кроссовер» Autech с увеличившимся дорожным просветом

29.05.2024 75 0 0

Как и стандартной пятидверке, «приподнятой» версии передалали внешность. Скромная обновка есть и в салоне. Технику реформы не затронули.

Под конец прошлого года хэтчбек Nissan Note актуального третьего поколения пережил рестайлинг. А теперь пришла очередь одной из его разновидностей: в Японии представлен модернизированный «внедорожный» вариант Note Autech Crossover. Напомним, Autech – это ниссановское подразделение, которое переделывает модели бренда с упором на «спорт» и «роскошь». Кросс-версия же у «третьего» Note появилась в 2021-м. Кстати, дореформенный хэтч еще имел оспортивленный вариант без «кроссоверного» декора – просто Autech. Но такую модификацию, видимо, окончательно отправили в отставку.

Было — стало

Следом за стандартным хэтчем кросс-версия получила другие бамперы. При этом у Nissan Note Autech Crossover оригинальный и более внушительный обвес – с новыми защитными накладками. Еще заменили дополнительные светодиодные полоски ходовых огней, плюс их перенесли ниже. Блестящие «штрихи» на радиаторной решетке оставили, но решетку теперь обрамляют не массивные «бумеранги», а узкие скошенные плашки. Как и прежде, на крыше есть подобие рейлингов, а на колесных арках – черные пластиковые накладки.

Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Note Autech Crossover также отличается увеличенным дорожным просветом, причем у рестайлинговой машины этот показатель стал еще больше: 160 мм у переднеприводного кросс-хэтча и 165 мм у полноприводного (было 145 и 150 мм; дорожный просвет стандартного обновленного Nissan Note – 135 и 140 мм).

Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Единственная значимая обновка в салоне – более вместительный бардачок (как и у обычной пятидверки). Другие фишки Nissan Note Autech Crossover – «кожаная» обивка с узором и акценты фирменного для придворного ателье синего цвета. За доплату можно заказать особые коврики.

Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Обновленный Nissan Note Autech Crossover
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Техника прежняя, и она такая же, как у исходного хэтча. Компакт доступен в виде гибрида с установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор (116 л.с.). На задней оси полноприводной пятидверки установлен отдельный электродвигатель мощностью 68 л.с.

Стандартный обновленный Nissan Note
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Стандартный обновленный Nissan Note
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Стандартный обновленный Nissan Note
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В продажу рестайлинговый Nissan Note Autech Crossover поступит в сентябре, но цены уже объявлены: переднеприводный кросс-хэтч стоит 2 756 600 йен (около 1 555 000 рублей по актуальному курсу), полноприводный обойдется в 3 063 500 йен (1 728 000 рублей). Стандартная модель сейчас стоит от 2 299 000 йен (1 297 000 рублей).

Между тем у Nissan Note еще есть «премиальная» модификация с отдельным именем Aura, а та, в свою очередь, имеет «горячую» версию Nismo. Так вот эти пятидверки должны обновить позже.

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