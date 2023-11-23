Обновлённый Opel Movano: электрическая версия теперь мощнее и дальнобойнее конкурентов

Для актуального Opel Movano третьего поколения нынешний рестайлинг — первый по счёту, хотя Fiat Ducato третьего поколения, клоном которого является немецкий фургон, выпускается с 2006 года и является старейшим в сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили) европейского рынка, в его послужном списке уже десятки обновлений разного уровня. Movano переехал на платформу Ducato в 2021 году, прежде немецкий фургон был клоном французского Renault Master, но в 2017 году марка Opel вошла в состав PSA Group (ныне это корпорация Stellantis) и все её модели постепенно переехали на платформы Stellantis.

23 октября корпорация Stellantis провела групповую премьеру обновлённой европейской линейки LCV, за ней последовали более подробные презентации каждой модели. Так, мы уже познакомились с обновлёнными «каблучком» Opel Combo и однотонным фургоном Opel Vivaro, а сегодня пресс-служба Opel раскрыла подробности о рестайлинговом Movano. Напомним, что его техническими родственниками помимо Fiat Ducato являются Citroen Jumper, Peugeot Boxer, заокеанский Ram ProMaster и свежеиспечённый Toyota Proace Max.



Если Opel Combo и Opel Vivaro в процессе обновления получили модный передок в актуальном фирменном стиле Opel Vizor, то приладить общую с фарами чёрную глянцевую панель к передку Movano дизайнеры не смогли: наружный рестайлинг в данном случае свёлся к переоформленному переднему бамперу и новой светодиодной «начинке» фар и фонарей.



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Радикальных перемен в салоне тоже нет, архитектура передней панели принципиально не менялась с 2006 года, когда на рынок вышел «третий» Ducato, но точечных изменений немало: появись новый трёхспицевый руль в стиле легковых моделей Opel, новый щиток приборов с многофункциональным 7-дюймовым экраном (на него можно вывести 3D-карту системы навигации), новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном (есть голосовое управление и беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto), новый кнопочный блок микроклимата и полочка с беспроводной зарядкой для смартфона под ним, новый блок клавиш на центральной консоли («аварийка» сместилась ближе к водителю). За доплату предлагаются выкидной столик Eat & Work в спинке центрального пассажирского кресла и бытовая розетка на 230 В. К услугам водителя теперь в общей сложности 22 электронных ассистента, в том числе пробочный автопилот второго уровня (работает на скорости до 30 км/ч).



По части техники самое мощное во всех смыслах этого слова обновление получила электрическая версия Movano: отдача установленного на передней оси электромотора увеличилась с 122 л.с. и 260 Нм до 270 л.с. и 400 Нм, ёмкость батареи теперь — 110 кВт·ч (прежде было максимум 70 кВт·ч), максимальный запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу WLTP. Для сравнения скажем, что новый электрический Renault Master может проехать на одной зарядке 410 км, обновлённый в этом году Mercedes-Benz eSprinter — 400 км, Ford E-Transit — 316 км. Максимальная мощность зарядки батареи обновлённого Movano — 150 кВт, набрать на ней 80% заряда можно за 55 минут. Новый электромотор имеет три режима работы (Normal, Eco и Power) и четыре уровня рекуперационной мощности — менять их можно с помощью подрулевых лепестков. Максимальная скорость Movano Electric ограничена на отметке 130 км/ч.



Дизельных версий для обновлённого Movano заявлено три — мощностью 120, 140 и 180 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Расход топлива по сравнению с дорестайлинговыми версиями снизился примерно на 9%, в том числе благодаря улучшенным аэродинамическим характеристикам кузова.



В 2024 году у Movano впервые появится водородная версия, прежде у больших фургонов Stellantis её не было, но была у однотонных фургонов (Opel Vivaro сотоварищи), причём собирает эти версии для всех принадлежащих Stellantis марок завод Opel в немецком Рюссельсхайме. Технические характеристики водородного Movano пока не раскрыты, известно только, что заправка водородом будет занимать 5 минут, запас хода на одной заправке — 400 км.



Максимальная вместимость фургона Movano по-прежнему составляет 17 кубометров, максимальная грузоподъёмность дизельных версий — 2 т, электрической — 1,5 т. Версии шасси с кабиной остаются в строю, на их основе можно делать грузовички, самосвалы, кемперы и различную спецтехнику. У европейских дилеров обновлённый Opel Movano появится в ближайшие месяцы.

