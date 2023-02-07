Обновлённый Mercedes-Benz eSprinter: три батареи на выбор и полный привод в теории

Дореформенный Mercedes-Benz eSprinter (дебютировал в 2018 году) был незаметным игроком в электрическом сегменте LCV из-за скромных технических характеристик, зато обновлённый вариант метит в лидеры — по крайней мере, по дальности хода на одной зарядке. Минувшей осенью компания Mercedes-Benz устроила впечатляющий демо-пробег прототипа обновлённого eSprinter по дорогам Германии (в том числе по автобанам): на одной зарядке фургон смог проехать 475 км, причём батарея по завершении маршрута разрядилась не полностью.

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Сегодняшний пресс-релиз сообщает менее амбициозные цифру, но она пока одна из лучших в классе: Mercedes-Benz ожидает, что после сертификации запас хода обновлённого eSprinter с самой большой батареей составит 400 км по циклу WLTP. Для сравнения скажем, что Fiat E-Ducato и его клоны из корпорации Stellantis могут проехать на одной зарядке до 370 км, Ford E-Transit — 317 км, Renault Master E-Tech — 208 км, VW e-Crafter/MAN eTGE — 115 км. Поскольку Mercedes-Benz eSprinter выходит на североамериканский рынок, приведём показатели местных конкурентов: фургоны BrightDrop (коммерческий бренд GM) могут проехать на одной зарядке до 400 км, Rivain — 322 км, но «американцы» пока доступны только крупным корпоративным клиентам, в розничной продаже их не найти.



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До модернизации eSprinter оснащался двумя батареями на выбор — ёмкостью 47 и 55 кВт·ч, максимальный запас хода составлял 158 км, единственный электродвигатель на передней оси выдавал 85 кВт (116 л.с.) и 295 Нм. Теперь всё куда интереснее и разнообразнее: доступны три батареи — ёмкостью 56, 81 и 113 кВт·ч; мощность электродвигателя — 100 кВт (136 л.с.) либо 150 кВт (204 л.с.), максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 400 Нм. Двигатель отныне может располагаться на передней либо задней оси, что позволит предлагать eSprinter в виде шасси с кабиной и делать на его основе разнообразный спецтранспорт и автодома. В теории, конечно, напрашивается и полный привод, но двухмоторная версия пока не заявлена. Фургоны BrightDrop, к слову, имеют полный привод.



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Обещанный запас хода в 400 км будет у цельнометаллического фургона с длинной колёсной базой (4325 мм), габаритной длиной под 6 м, высокой крышей и допустимой полной массой в 4,25 т (батарея на 113 кВт·ч весит при этом около 850 кг), то есть более компактные версии могли бы оказаться более дальнобойными, но батарея на 113 кВт·ч будет предлагаться только для длиннобазных модификаций. Максимальная вместимость цельнометаллического фургона — 14 кубометров. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2 т.



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Все батареи — литий-железо-фосфатные, с активной системой терморегуляции, максимальная мощность зарядки — 115 кВт, от экспресс-терминала такой мощности пополнить заряд батареи ёмкостью 113 кВт·ч с 10 до 80% можно за 42 минуты.



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Косметические обновки не так важны, как электротехнические, но они есть: снаружи появилась более изящная диодная светотехника, а в салоне — новый руль и новая мультимедийная система MBUX c 10,25-дюймовым сенсорным экраном.



Обновлённый Mercedes-Benz eSprinter появится в продаже в США и Канаде уже ближайшим летом, а вот в родной Германии и других европейских странах — лишь под конец 2023-го, при этом сначала в продажу поступят длиннобазные фургоны с большой батареей, а короткие фургоны и шасси с кабиной выйдут на рынок в течение 2024 года. Производиться модернизированный eSprinter будет сразу на трёх заводах Mercedes-Benz — в Дюссельдорфе (Германия), Людвигсфельде (Германия) и Чарльстоне (США, штат Южная Каролина).

