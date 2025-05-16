Рестайлинг ×
  • Обновлённый премиум-кроссовер Voyah Free: рассекречен интерьер

Обновлённый премиум-кроссовер Voyah Free: рассекречен интерьер

16.05.2025 1768 0 1

Марка Voyah готовится запустить в продажу рестайлинговый кроссовер Free. Модель получила новое оформление передней части, а внутри вместо трехэкранного табло установили два отдельных дисплея.

Премьеру обновленного кроссовера Voyah Free провели в Китае в апреле в рамках Шанхайского автосалона. Но интерьер тогда не продемонстрировали – машина на выставке была с затонированными стеклами и запертыми дверями. Так вот теперь рассекречен и салон. Напомним, на домашний рынок паркетник Free вышел в 2021 году, он стал первенцем премиального суббренда концерна Dongfeng. Изначально модель там была доступна в виде последовательного гибрида и полноценного электрокара. Однако после первого рестайлинга, который провели в 2023-м, в КНР осталась лишь гибридная версия. При этом в других странах, включая Россию, Voyah Free по-прежнему представлен с гибридной и электрической установками, к тому же у нас, например, доработанный в первый раз кроссовер и вовсе считается спецверсией Sport Edition. Также добавим, что еще раз модернизированный SUV в Поднебесной будут продавать как Voyah Free+.

Интерьер Voyah Free+ для Китая
1 / 3
Интерьер Voyah Free+ для Китая
2 / 3
Интерьер Voyah Free+ для Китая
3 / 3

Кроссовер лишился трехэкранного табло, вместо него установлены отельные приборный дисплей и крупный планшет мультимедийной системы. Электроника работает под управлением системы Harmony Space от Huawei. Также переделана передняя панель, другими стали и дефлекторы обдува. Наконец, Voyah Free+ достался новый руль. Как и у дореформенной модели, на центральном тоннеле имеются две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

Voyah Free+ для Китая
1 / 3
Voyah Free+ для Китая
2 / 3
Voyah Free+ для Китая
3 / 3

Что же касается дизайна экстерьера, то кроссовер получил новое оформление передней части – заменили оптику, бампер и капот. Между фарами появилась панель, которая может устраивать «световое шоу». Кроме того, Voyah Free+ достался лидар. К слову, водительские ассистенты – тоже от Huawei.

Voyah Free+ для Китая

﻿Бренд Voyah уже сертифицировал рестайлинговый паркетник, так что основные характеристики известны. Длина – 4915 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1660 мм. Размеры дореформенного кроссовера для Китая: 4905/1950/1645 мм. Колесная база не изменилась – 2960 мм. Китайцам модель по-прежнему будет доступна в виде гибрида, в состав установки вошли бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.; работает в режиме генератора) и 292-сильный электродвигатель. Дорестайлинговый Voyah Free на родине предложен в двух модификациях, причем одна из них появилась лишь в прошлом году. Речь идет о базовой версии: такой кроссовер имеет работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 272-сильный электродвигатель на задней оси и батарею емкостью 43 кВт*ч. Более дорогой вариант – полноприводный, у него спереди установлен дополнительный электромотор на 218 л.с., суммарная отдача топ-версии составляет 489 л.с.

Дореформенный Voyah Free для Китая. В России это спецверсия Sport Edition
1 / 3
Дореформенный Voyah Free для Китая. В России это спецверсия Sport Edition
2 / 3
Дореформенный Voyah Free для Китая. В России это спецверсия Sport Edition
3 / 3

Полноценная презентация Voyah Free+ состоится в ближайшее время, на домашний рынок такой SUV должен выйти до конца года. Ожидается, что обновленный кроссовер привезут и в Россию, при этом у нас он, возможно, будет представлен без приставки в названии.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Voyah Voyah Free
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Седан Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и императорское качество Думаете что не премиальный, но большой седан D-класса при нынешних ценах на автомобили – непозволительная роскошь? Вы глубоко ошибаетесь. Даже в пределах уже не слишком страшного сегодня одн... 405 7 1 18.05.2025
Статьи / История Маленькое алюминиевое разочарование: история создания и провала Audi A2 Нет такого автопроизводителя, который не хотел бы добиться коммерческого успеха в максимальном количестве сегментов рынка, в том числе и в совершенно ему несвойственных. Не зря ведь в наше в... 955 1 0 17.05.2025
Статьи / Новые авто Ни зеркал, ни кнопок: первый обзор седана Avatr 06, который ждут в России Avatr официально пришёл в Россию в нынешнем году с электрическим кроссовером 11, но скоро модельный ряд китайского бренда пополнится новинками. Например, седаном 06, с которым нам выпал шан... 2085 5 0 15.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27303 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26501 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12205 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
7 Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и...
5 Ни зеркал, ни кнопок: первый обзор седана Avatr 06, который ждут в Рос...
Новые комментарии
Change privacy settings