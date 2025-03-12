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Обновлённый седан Chery Arrizo 8 Pro показали «живьём»

12.03.2025 321 0 1

Компания Chery начала активную подготовку к старту «живых» продаж рестайлинговой четырехдверки. Модель изменилась снаружи и внутри, технику же реформы не затронули.

В Китае прием предварительных заказов на обновленный седан Chery Arrizo 8 открыли в самом начале марта. Такая модель, напомним, получила приставку Pro, ведь дореформенная «восьмерка» в отставку пока не собирается. Рестайлинговая четырехдверка уже обзавелась собственной страницей на китайском потребительском сайте марки. А вот изображений там почти нет. Теперь же Chery выложила в китайской соцсети целую порцию снимков Arrizo 8 Pro, причем на них запечатлена «живая» машина.

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Снаружи и внутри седан в целом повторил гибридную версию, которая в Поднебесной считается отдельной моделью Chery Fulwin A8L (гибрид стартовал в декабре прошлого года). Рестайлинг принес «восьмерке» новые радиаторную решетку, бамперы, фары и задние фонари. При этом у чисто бензинового Arrizo 8 Pro есть и собственные фишки: по бокам решетки красуются ромбы (предполагалось, что они светятся, но, как оказалось, это хромированный декор), плюс на заднем бампере имеются блестящие накладки.

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Габариты предназначенного для китайского рынка седана остались прежними. Длина Chery Arrizo 8 Pro составляет 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм.

В салоне вместо табло установили раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). На руле появились сенсорные кнопки. Также модернизирована передняя панель, заменили блок управления «климатом». В зависимости от комплектации в списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, подогрев передних сидений (за доплату предусмотрен массажер), беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Технику менять не стали. Сейчас в Китае принимают заявки на Chery Arrizo 8 Pro с младшей бензиновой турбочетверкой 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Ближе к лету клиентам предложат седан с турбомотором 2.0 (254 л.с., 390 Нм), который может сочетаться не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Старт «живых» продаж намечен на 25 марта, тогда же опубликуют точный прайс-лист. Предварительные цены на Arrizo 8 Pro 1.6T варьируются от 119 900 до 135 900 юаней (около 1,4 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу). Впоследствии рестайлинговый седан должен добраться и до других рынков, включая Россию.

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