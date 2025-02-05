Обновлённый хот-хэтч Toyota GR Corolla дебютировал на домашнем рынке

Модернизированная версия этой «горячей» пятидверки ещё в августе прошлого года была представлена в Штатах.

Японская компания Toyota представила хот-хэтч GR Corolla в 2022 году, при этом уже в 2023-м модель подвергли технической модернизации. В августе 2024-го представленный на американском рынке хэтчбек 2025 модельного года получил ряд обновок, которые затронули внешность, а также технику. Теперь модернизированная версия дебютировала и в родной Японии.

На фото: посвежевший хот-хэтч Toyota GR Corolla (версия для японского рынка)

В пресс-службе марки отметили, что в конструкцию хот-хэтча были внесены изменения, разработанные с учётом анализа опыта использования Toyota GR Corolla в кольцевых гонках, в частности, серии Super Taikyu. Отмечается, что это позволило не только улучшить показатели скоростного прохождения поворотов, но и увеличить эффективность охлаждения.

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Модель по-прежнему оснащается установленной поперечно бензиновой турботройкой G16E-GTS объёмом 1,6 литра, отдача которой всё так же равна 304 л.с., а максимальный крутящий момент теперь стал больше – с 370 Нм показатель в ходе модернизации вырос до 400 Нм. Этот двигатель теперь может работать не только с шестискоростной механикой, но и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (Gazoo Racing Direct Automatic Transmission, GR-DAT), которой оснащается в том числе актуальный GR Yaris. Хот-хэтч имеет систему полного привода GR-Four.

В списке ездовых режимов японской версии Toyota GR Corolla теперь есть Circuit Mode. В случае его активации на приборный дисплей выводится подробная информация о времени переключения передач и оборотах двигателя. Кроме того, этот ездовой режим позволяет повысить верхний предел ограничителя скорости на определённых трассах в Японии (местоположение определяется с помощью GPS).

Модели пересмотрели передний бампер: теперь он оформлен иначе, так как появилось больше отверстий для подачи воздуха в радиаторы. Ещё GR Corolla пересмотрели каналы подачи воздуха к тормозным дискам и добавили воздуховоды по бокам. Для салона доступен пакет Sport, который предполагает наличие кресел-ковшей, контрастную красную прострочку, а также ремни безопасности этого же цвета.

Дилеры бренда в Японии уже принимают заказы на посвежевший хот-хэтч Toyota GR Corolla. В продажу такая новинка поступит 3 марта этого года. Рекомендованная розничная цена «горячей» пятидверки с механикой равна 5 680 000 иен (эквивалентно примерно 3,64 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с 8АКП просят не менее 5 980 000 иен (около 3,83 млн рублей).

Тем временем японцы продолжают заниматься разработкой Toyota RAV4 следующего поколения. В конце прошлого месяца дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как возможно будет выглядеть новый кроссовер.