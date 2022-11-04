Обновлённый Geely HaoYue показался на официальных фото: SUV преобразился не только снаружи

Трехрядный паркетник также стал еще больше, вдобавок он обрел новый турбомотор. На домашний рынок такая модель должна выйти в ближайшее время.

Крупный кроссовер Geely HaoYue (нечто вроде «хао-юэ») дебютировал в 2020 году, а уже в 2021-м он пережил рестайлинг. Но популярной на родине модель так и не стала: по данным CarSalesBase, всего в прошлом году в Китае продано 38 706 единиц. К примеру, семейство Chery Tiggo 8 за аналогичный период там разошлось тиражом свыше 160 000 экземпляров. И вот к премьере готов еще раз модернизированный HaoYue, только теперь обновок гораздо больше. Мы уже видели такой кросс на фото китайского минпрома, а сегодня сама Geely распространила фирменные картинки, включая первые изображения интерьера. Ну и напомним, что после второго рестайлинга паркетник получил приставку к имени, отныне он зовется Geely HaoYue L.

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Кроссу полностью перекроили переднюю часть: появились новые бампер и фары, а также огромная радиаторная решетка с более внушительными вертикальными клиньями. От выстроенных столбиками дополнительных ходовых огней отказались. Корму тоже переделали: заменили бампер и фонари, задний номерной знак переехал на новую же багажную дверь.



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Согласно документам сертификационного органа, длина SUV увеличен на 25 мм до 4860 мм, в ширину модель прибавила 10 мм (теперь 1910 мм), высота новинки – 1770 или 1840 мм (видимо, в зависимости от версии; показатель дореформенного кроссовера – 1780 мм). Наконец, на 10 мм выросла колесная база (теперь 2825 мм).



Geely HaoYue L

Внутри появились новые рулевое колесо, карты дверей и селектор коробки, плюс модернизирована передняя панель – дефлекторы обдува отныне в виде единой плашки. Еще переделан центральный тоннель, хотя он все так же двухэтажный. Виртуальная «приборка» тоже новая – на 10,25 дюйма, тогда как дореформенный паркетник имеет дисплей на 12,3 дюйма. Впрочем, не исключено, что у «эльки» цифровые приборы идут уже «в базе» (дорестайлинговому SUV экран положен только в богатых версиях). При этом Geely HaoYue L сохранил отдельно стоящий планшет мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма и кнопочный блок управления «климатом». Вероятно, как и предшественник, обновленный кроссовер будет доступен с пяти- или семиместным салоном.



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На смену бензиновой «турбочетверке» JLE-4G18TDC 1.8 (184 л.с., 300 Нм) пришел двухлитровый турбомотор JLH-4G20TDJ, который выдает 218 л.с. и 325 Нм. Китайские СМИ пишут, что новый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (дореформенный кросс еще доступен с классическим шестиступенчатым «автоматом»). Полного привода у прежнего HaoYue нет, «элька» наверняка тоже исключительно переднеприводная.



Geely HaoYue после рестайлинга 2021 года 1 / 5 Geely HaoYue после рестайлинга 2021 года 2 / 5 Geely HaoYue после рестайлинга 2021 года 3 / 5 Geely HaoYue после рестайлинга 2021 года 4 / 5 Geely HaoYue после рестайлинга 2021 года 5 / 5

В Китае Geely HaoYue L должен стартовать до конца текущего года, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый кроссовер, согласно прайс-листу Джили, сегодня стоит примерно 14 000 – 19 000 долларов. Трехрядный паркетник представлен и за пределами Поднебесной – кое-где он известен как Okavango. Но о планах вывести эту модель на российский рынок компания не сообщала.

