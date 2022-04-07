Обновлённый Hyundai Palisade: официальные изображения

Флагманскому SUV корейской марки переделали переднюю часть, в салоне тоже, скорее всего, есть изменения. Премьеру модель справит на следующей неделе.

Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade длиной 4980 мм в строю с 2018-го. На родине Хёндэ минувший год модель закончила в «минусе»: реализовано 52 338 единиц (-19%). А вот в Штатах продажи Palisade, напротив, выросли почти на 6% до 86 539 штук. И именно США выбраны в качестве дебютной площадки для кросса, пережившего плановый рестайлинг: презентация пройдет 13 апреля (по местному времени) на автосалоне в Нью-Йорке. Свой анонс марка, как водится, сопроводила тизерами.

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Флагману досталась новая радиаторная решетка – она шире, чем у дореформенного SUV, вдобавок вместо «щита» теперь прямоугольник. Вертикальные ходовые огни, разделенные на три части, сохранили, при этом нижние секции приняли форму четкой буквы L. Также заменили передний бампер.



Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, внутри установили новую мультимедийную систему, плюс Palisade могли отрядить иную «приборку». Не исключено, что модернизированы электронные помощники.

А еще некоторые СМИ прочат Hyundai Palisade «внедорожную» версию XRT. Впрочем, если таковая действительно будет, то только в Штатах: аналогичное исполнение там имеют паркетники Tucson и Santa Fe.



На данный момент неизвестно, затронули ли реформы технику. В Корее Palisade доступен с бензиновым мотором V6 3.8 GDI (295 л.с.) и четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 (202 л.с.), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси). На американском рынке кроссовер предложен только с V6 3.8.

Дореформенный Hyundai Palisade 1 / 5 Дореформенный Hyundai Palisade 2 / 5 Дореформенный Hyundai Palisade 3 / 5 Дореформенный Hyundai Palisade 4 / 5 Дореформенный Hyundai Palisade 5 / 5

В России Hyundai Palisade тоже представлен, у нас модель оснащается бензиновым V6 3.5 MPI (249 л.с.) и турбодизелем 2.2 (200 л.с.), оба также работают в паре с 8АКП. В РФ модель бывает исключительно с полным приводом. В связи с известными событиями пока сложно прогнозировать, когда рестайлинговый кроссовер доберется до российского рынка.

