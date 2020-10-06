Обновлённый Jaguar XF: с перекроенным салоном и урезанной моторной гаммой, без «механики»

Седану и универсалу британской марки слегка подправили дизайн экстерьера, зато салон полностью переделали. Обе модификации теперь доступны только с четырехцилиндровыми двигателями, также появилась «мягкогибридная» версия, но вот в полноценный гибрид модель не превратили.

Четырехдверный Jaguar XF актуального поколения дебютировал еще в 2015-м, два года спустя к нему присоединился универсал. По итогам 2019-го модель в глубоком «минусе» на всех основных рынках. Так, согласно статистике CarSalesBase, в Европе спрос упал на 43% до 5935 единиц, в Штатах продажи снизились почти вдвое – до 1187 штук, и даже во всеядном Китае, где представлен растянутый седан с приставкой в виде литеры L, «британец» разошелся тиражом в 4931 экземпляр против 14 049 единиц годом ранее. Для сравнения, результат семейства Audi A6 только лишь в Старом свете в 2019-м – 83 012 штук (+16%). Увы, плановый рестайлинг вряд ли сделает Jaguar XF хитом, ведь версий теперь меньше.

Кардинальных перемен в облике нет: подретушированы бамперы, радиаторная решетка стала больше, а в фарах теперь по два светодиодных бумеранга дневных ходовых огней (в компании их называют Double J). Кстати, оптика светодиодная уже в «базе», за доплату предложат матричную, плюс анимированные поворотники.

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Салон же полностью перекроили, он отныне почти такой же, как у посвежевшего кроссовера Jaguar F-Pace, представленного в сентябре. Итак, внутри – новое рулевое колесо, модернизированная виртуальная «приборка», мультимедийная система Pivi Pro с большим чуть изогнутым экраном и возможностью обновления «по воздуху». Также на центральной консоли появился еще один дисплей – с двумя «кругляшами» (отвечают за «климат» и другие функции). Вместо шайбы «автомата» теперь джойстик, еще заменили дверные панели. ну и в арсенале XF еще значатся фильтр мелкодисперсных частиц PM 2.5, система активного шумоподавления, беспроводная зарядка для телефона.



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Моторная гамма урезана: «шестерки» отправлены в отставку (это наследие еще Форда), Jaguar XF 2021 модельного года будет доступен исключительно с четырехцилиндровыми двигателями семейства Ingenium, причем и у тех меньше версий. Так, бензиновый турбомотор 2.0 лишился 200-сильной модификации – теперь только 250 и 300 л.с. (XF с базовым двигателем предложат как с задним, так и с полным приводом, с топовым – только полный привод). А турбодизель 2.0 отныне имеет лишь вариант на 204 л.с. (прежде были 163, 180 или 240 л.с.), при этом ему положена гибридная надстройка в виде 48-вольтового стартер-генератора (задний или полный привод). Кроме того, модель лишилась «механики» — все модификации имеют восьмиступенчатый «автомат» ZF. Полноценным гибридом XF так и не стал, хотя кроссовер Jaguar F-Pace после рестайлинга обрел версию PHEV.



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В Россию же обновленная «четырехдверка» Jaguar XF (универсала у нас нет и не будет) и вовсе приедет лишь с двумя двигателями – бензиновым 2.0 мощностью 249 л.с. и 199-сильным дизелем аналогичного объема (полный привод положен только первой версии). Дореформенный седан у нас представлен с дизелем 2.0 мощностью 180 л.с., бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 на 200, 249 или 300 л.с. и наддувным V6 3.0, выдающим 380 л.с.



На рынок рестайлинговый XF выйдет в следующем году.