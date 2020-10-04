В ближайшее время корейская компания представит рестайлинговый кросс-хэтчбек для России, а мы пока представили, как будет выглядеть новинка.

Rio X-Line производится с 2017 года, и уже совсем скоро модель получит рестайлинг. Скорее всего, внешний вид будет выполнен по тем же мотивам, что и у обновлённого седана Kia Rio, дебютировавшего в сентябре этого года. В этом случае хэтчбек получит новые светодиодные фары с зигзагообразными элементами дневных ходовых огней. Решётка радиатора станет крупнее, также изменится дизайн бампера, который станет более гранёным и угловатым в противовес округлой стилистике нынешней модели.

Как и в случае с седаном, сбоку у Rio X-Line особых изменений не ожидается. А вот сзади рестайлинговую модель можно будет узнать по обновлённой графике светодиодных элементов – скорее всего, она полностью повторит то, что мы уже увидели на седане. Наверняка появится и новый задний бампер, в который могут быть встроены патрубки выхлопной системы трапециевидной формы. Также мы изобразили кросс-хэтч с новыми колёсными дисками.

В интерьере можно ожидать новую мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином (на дюйм больше, чем у нынешнего хэтчбека) и возможностью подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Также могут появиться новые материалы отделки, техническая же часть останется прежней, как и у седана. Rio X-Line оснащается атмосферными бензиновыми 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). Оба мотора могут комплектоваться как «механикой», так и автоматической коробкой передач, причём обе коробки имеют шесть ступеней.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Нынешний Kia Rio X-Line 1 / 2 Нынешний Kia Rio X-Line 2 / 2

Сегодня в России цены на нынешний Rio X-Line начинаются с отметки в 924 900 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Модификация с «автоматом» обойдётся на 40 тысяч дороже. Самый же дорогой кросс-хэтч со 123-сильным 1.6 и АКПП в комплектации Premium оценивается в 1 174 900 рублей.

Напомним, в прошлом месяце мы провели тест-драйв обновлённого седана Kia Rio.