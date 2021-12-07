Обновлённый Skoda Kodiaq теперь доступен с дизелем: Евро-6 и впрыск мочевины

Мировая премьера рестайлингового кроссовера Skoda Kodiaq состоялась в апреле , а российская — в сентябре . На старте продаж посвежевший Kodiaq предлагался у нас только с бензиновыми турбомоторами, а теперь в гамму вернулся дизель. Мощность осталась прежней — 150 л.с., а вот выхлоп стал чище.

В связи с обновлением этот год стал для кроссовера Skoda Kodiaq переходным и на несколько месяцев российские потребители остались без дизельной модификации, но тем не менее из 13 463 Кодиаков, официально реализованных в нашей стране за первые три квартала 2021 года, 3003 составили именно дизельные версии в дорестайлинговом кузове, то есть доля дизеля — 22,3%. Для сравнения скажем, что в 2020 году, когда ещё не было глобального дефицита микрочипов, из 20 578 проданных в РФ Кодиаков дизельных было 7329, то есть 35,6%.

В общем, дизельный Kodiaq россиянам нужен и Skoda его, наконец, привезла: российское представительство объявило о старте продаж, но цены пока не названы. Впрочем и так ясно, что цены вырастут, но к этому потребитель готов, а вот готов ли он обслуживать прикрученные к хорошо знакомому дизелю семейства EA288 «очистные сооружения», покажет статистика продаж следующего года.



Прежде на Kodiaq ставились дизели серии DBGC стандарта Евро-5, а теперь — серии DFGA стандарта Евро-6 (причём в финальной его итерации), то есть с системой SRC, которая за счёт впрыска мочевины в выпускной коллектор снижает уровень выбросов окислов азота в атмосферу. Мощность прежняя — 150 л.с., коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» DSG с двумя сцеплениями, привод только полный. Динамические характеристики пока не объявлены, но для ориентира скажем, что европейский Kodiaq с этим силовым агрегатом разгоняется до 100 км/ч за 9,6 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Есть в Европе и 190-сильная версия этого дизеля, с ней Kodiaq набирает первую «сотню» за 7,7 с и максимальные 218 км/ч, но у нас пока будет только 150-сильный.



Вместе с дизелем Skoda привнесла в гамму Kodiaq новый цвет Energetic orange — то что нужно для хмурого зимнего сезона.

Напомним, что бензиновая линейка Kodiaq в российской спецификации состоит из трёх позиций: мотор 1.4 TSI предлагается в 125- и 150-сильном исполнениях, 2.0 TSI — только в 180-сильном. Диапазон цен на бензиновые версии без опций на данный момент составляет от 1 961 000 до 2 710 000 рублей. Импортные комплектации намного дороже: SportLine — от 3 776 000 рублей, Laurin & Klement — от 4 032 000 рублей.

