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Обновлённый Volkswagen Polo: первые изображения

13.01.2021 1149 0 0

Вчера в Сети появились шпионские фотоснимки обновлённого хэтчбека, на которых уже видно, что модель достаточно существенно изменится внешне. Онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть автомобиль.

 

Пятидверный хэтчбек Polo шестого поколения производится с 2017 года. Модель представлена на рынках Европы, Южной Америки, Южной Африки, Австралии и Китая. До нашей страны автомобиль не добрался, вместо него под именем Polo продаётся переработанный лифтбек Skoda Rapid предыдущего поколения. В ближайшее время глобальный Поло ожидает рестайлинг, и он принесёт заметное обновление внешнего вида. Хэтчбек получит фары новой формы, перекликающиеся со старшим Гольфом восьмого поколения. Визуально они будут объединены хромированным молдингом, расположенным в нижней части решётки радиатора, сама же решётка станет более узкой.

Самые заметные изменения произойдут сзади, где появятся новые более крупные фонари, их часть теперь будет располагаться на крышке багажника – здесь также можно увидеть схожесть с новым Golf. Также изменится проём крышки багажника: в нижней части от станет более широким. Кроме того, можно рассчитывать на небольшое обновление дизайна заднего бампера.

Пока нет достоверной информации о том, какие изменения произойдут под капотом. Скорее всего, моторная гамма по большей части останется прежней: хэтчбек предлагает широкий выбор двигателей, начиная с 65-сильного 1.0 MPI и вплоть до 200-сильной модели GTI с мотором 2.0 TSI. В качестве трансмиссии используются пяти- и шестиступенчатые механические коробки, а также 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний глобальный Volkswagen Polo
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Нынешний глобальный Volkswagen Polo
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Нынешний глобальный Volkswagen Polo
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Сегодня в России под именем Polo, как уже говорилось, представлен совершенно другой автомобиль. Цены на лифтбек начинаются с отметки в 907 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Более мощный 110-сильный вариант с «автоматом» обойдётся минимум в 1 042 900 рублей. Есть также 125-сильная модификация с турбомотором 1.4 TSI и коробкой DSG – её можно приобрести за 1 164 900 руб.

Лифтбек Volkswagen Polo для российского рынка
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Лифтбек Volkswagen Polo для российского рынка
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Лифтбек Volkswagen Polo для российского рынка
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Кстати, ранее мы выясняли, что произошло с седаном Volkswagen Polo предыдущего поколения, намотавшим 220 000 км в каршеринге

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