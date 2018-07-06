Предполагается, что посвежевшая «четырехдверка» выйдет на рынок в августе. У модели изменили дизайн экстерьера и, возможно, расширили моторную гамму.

Снимки рестайлинговых седанов Hyundai Elantra опубликовал портал gepann. Вероятно, фото были сделаны в Корее, там модель зовется Avante. «Четырехдверка» получила новые радиаторную решетку, фары и противотуманки, другие бамперы и фонари. Также у седана изменили форму крышки багажника, задний номер переехал с нее на бампер. Кстати, на корме красуется надпись «Elantra» — это значит, что на кадрах запечатлены машины, которые скоро отправят на экспорт. Впрочем, сначала модель появится на домашнем рынке — там, по предварительным данным, продажи стартуют уже в августе. До других стран обновленная Elantra, скорее всего, также доберется в 2018-м.

Ожидается, что в Корее Avante предложат с безнаддувным мотором 1.6 нового семейства Smart Stream – этот двигатель есть и в гамме корейской версии родственного седана Kia К3 последней генерации (на других рынках – Forte или Cerato). У модели Киа мотор выдает 123 л.с. (154 Нм) и работает в паре с вариатором (впервые для Kia). За счёт распределённого впрыска с двумя форсунками на впуске каждого цилиндра удалось добиться снижения расхода топлива: если прежний «атмосферник» 1.6 GDI (132 л.с., 161 Нм) с непосредственным впрыском потребляет 7,3 л/100 км, то новый двигатель – 6,6 л/100 км.

В Корее в линейку моторов дореформенной «четырехдверки» помимо упомянутого 1.6 GDI также входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDi (204 л.с.), турбодизель 1.6 e-VGT (136 л.с.) и 120-сильный двигатель LPi 1.6, работающий на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6МКП, для «атмосферника» и газового варианта еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат», для дизеля и турбомотора – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Скорее всего, эти двигатели останутся в гамме корейской версии, а вот на смену 6АКП может прийти восьмиступенчатый «автомат».

1 / 3 На фото: дореформенная Hyundai Elantra 2 / 3 На фото: дореформенная Hyundai Elantra 3 / 3 На фото: дореформенная Hyundai Elantra

На российском рынке нынешняя Hyundai Elantra представлена с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба сочетаются с 6МКП или 6АКП. Сегодня цена седана стартует с отметки в 979 000 рублей.