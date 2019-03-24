Обновлённый Audi RS4 (B9): первые изображения

Недавно в Сети появились шпионские фотографии рестайлингового универсала Ауди, да не простого, а в спортивной версии RS. Он заметно изменится внешне, как именно – сейчас расскажем.

В конце января мы публиковали рендеры седана А4, теперь настал черёд самой мощной модификации, которая выпускается с 2017 года (стандартный седан дебютировал в 2015-м) только в версии универсал. При обновлении она получит аналогичную по форме решётку радиатора с новым наполнением, которая больше не будет стыковаться с капотом и станет чуть шире. Сам капот, судя по всему, останется прежним, равно как и расширенные крылья. А вот фары полностью новые: у них будет более простая форма и иное наполнение с оригинальной графикой светодиодных дневных ходовых огней. Появится и новый передний бампер, дизайн которого также может стать несколько проще за счёт отказа от некоторых декоративных элементов, которые есть на нынешней RS4.

Задняя часть «заряженной» версии, равно как и обычного универсала, интересна прежде всего совершенно новыми фонарями. В их верхней части появится ряд вертикальных светодиодных сегментов, перекликающийся с элементами передней оптики, в нижней части – горизонтальная полоса. Ещё одним заметным нововведением станет узкий хромированный молдинг, объединяющий оба фонаря. Такое же решение, кстати, будет применено на обновлённом Skoda Superb, рендеры которого мы опубликовали совсем недавно.

Что касается технической части, то новинка, скорее всего, сохранит нынешний 6-цилиндровый битурбомотор 2.9, развивающий 450 л.с. Такой же двигатель, кстати, ставится на лифтбек Porsche Panamera в версии 4S. Возможно, в ходе рестайлинга отдачу мотора слегка увеличат. Также останутся 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод quattro.

Премьера рестайлингового Audi RS4 ожидается в течение этого года.

Сегодня в России «заряженный» универсал предлагается за 5 440 000 рублей. Для сравнения, цены на стандартный универсал стартуют с отметки в 2 205 000 рублей (1.4 TFSI AMT, 150 л.с.). Есть также кросс-версия универсала с именем allroad quattro, которая предлагается с единственным 2-литровым бензиновым 249-сильным двигателем и оценивается в 2 975 000 руб.

Напомним, недавно мы опубликовали большой обзор, посвящённый концептуальному кроссоверу Audi Q4 e-tron, представленному в Женеве.