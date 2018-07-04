Кроссовер Fiat 500X дебютировал в конце 2014 года, он делит платформу с Jeep Renegade. В 2017-м «паркетник» Fiat пережил микромодернизацию: модель обзавелась мультимедиа-системой нового поколения, также была расширена палитра цветов кузова. Теперь же 500X претерпел второе обновление, которое затронуло внешность. Снимки кросса 2019 модельного года опубликованы в блоге World Scoop. В Европе «паркетник» доступен в двух версиях: Urban и Cross. Вторая отличается наличием защитной накладки на бампере, эта модификация и запечатлена на фото.

Fiat 500X-2019 получил иные фары (форма прежняя, но «начинка» другая), новые дневные ходовые огни и задние фонари, круглые противотуманки вместо овальных. Также у кросса поменяли передний бампер, а хромированная плашка на радиаторной решетке стала тоньше. Салон, судя по всему, дизайнеры не тронули.

На данный момент нет информации о том, изменилась ли моторная гамма 500X. Дореформенный кроссовер в Европе представлен с бензиновыми двигателями 1.6 E-Torq (110 л.с.) и 1.4 Turbo MultiAir II (140 л.с.), дизелями 1.3 MultiJet (95 л.с.), 1.6 MultiJet (120 л.с.) и 2.0 MultiJet II (140 л.с.). Также в некоторых «старосветских» странах покупателям предлагается «паркетник» со 120-сильным двигателем 1.4, работающим на газе. У Fiat 500X Urban – только передний привод, для Fiat 500X Cross предусмотрена полноприводная версия.

Ожидается, что официальная премьера обновленной модели состоится в ближайшее время. Цены пока неизвестны. Дорестайлинговый 500X Urban в Италии стоит от 19 000 евро (около 1 399 000 рублей по текущему курсу), 500X Cross там обойдется минимум в 21 000 евро (примерно 1 546 000 рублей).

В Старом свете продажи Fiat 500X по итогам прошлого года существенно просели: 90 049 кроссоверов против 104 931 экземпляра в 2016-м. Однако в этом году спрос на кроссовер растет: в январе-мае в Европе реализовано 46 506 машин, тогда как за пять месяцев 2017-го было продано 43 837 единиц.

1 / 4 На фото: дореформенный Fiat 500X Cross 2 / 4 На фото: дореформенный Fiat 500X Cross 3 / 4 На фото: дореформенный Fiat 500X Cross 4 / 4 На фото: дореформенный Fiat 500X Urban

На российском рынке Fiat 500X не представлен, о планах поставлять эту модель в нашу страну в компании не заявляли. Отметим, сегодня итальянский бренд продает в РФ лишь одну «легковушку» — компакт Fiat 500 (от 990 000 рублей). Спрос на «пятидверку» в России мизерный: 14 реализованных в прошлом году автомобилей.