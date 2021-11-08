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  • Объявленный первенцем нового стиля Chery кроссовер X-C показался на свежих фото

Объявленный первенцем нового стиля Chery кроссовер X-C показался на свежих фото

08.11.2021 218 0 0

Мировую премьеру купеобразный паркетник может справить уже на следующей неделе, в продаже его ждут в 2022-м. Модели прочат бензиновые турбомоторы, также не исключено, что SUV получит гибридную версию.

 

Тизеры своего нового паркетника компания Chery распространила еще в мае, а летом появились первые шпионские фото замаскированного тестового прототипа. Теперь же сама марка поделилась изображениями, на которых кросс запечатлен в полный рост, хотя он по-прежнему в камуфляже. Напомним, китайские СМИ «присвоили» модели индекс X-C и объявили ее первенцем нового фирменного стиля Чери. При этом до сих пор непонятно, в каком статусе дебютирует SUV: будет ли это концепт или уже серийная версия. Если все же шоу-кар, то у товарного кроссовера вполне может оказаться иное имя.

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Особенности дизайна экстерьера Chery X-C – купеобразный кузов, Т-образные диодные ходовые огни (блоки основных фар находятся ниже, на официальных картинках они спрятаны под пленкой), наружные зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Также благодаря тизерам и снимкам папарацци мы знаем, что паркетник еще поучил безрамочную радиаторную решетку, а в салоне имеется «табло», то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

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О технике в Chery не рассказали. Местные профильные медиа прочат паркетнику бензиновые «турбочетверки» 1.6 и 2.0. Также весьма велика вероятность того, что у модели будет гибридная версия – по крайней мере «эпоха 4.0», которую компания анонсировала ранее (к ней-то и относится тот самый новый стиль), предусматривает, в том числе, гибридизацию моделей марки.

Тизеры нового кроссовера Chery
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Тизеры нового кроссовера Chery
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Тизеры нового кроссовера Chery
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Полноценную премьеру новый кроссовер, по предварительным данным, справит на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 19 ноября. На домашний рынок модель, как ожидается, выйдет в первой половине следующего года. Новинку наверняка отправят на экспорт, и, судя по тому, что X-C засвечен в соцсетях российского подразделения Chery, кросс вполне может добраться до нашей страны.

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