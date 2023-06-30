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Официальный анонс брутального пикапа Ineos Grenadier Quartermaster: первый тизер

30.06.2023 52 0 0

Новинка британского бренда создана на основе внедорожника Ineos Grenadier. Премьера пройдёт в июле в рамках фестиваля скорости в Гудвуде.

Компания Ineos Automotive появилась в 2017 году: изначально её основатель Джим Рэтклифф планировал купить у JLR права на выпуск «старого» классического Land Rover Defender, выпуск которого был прекращён в 2016 году, однако ему ответили отказом. В результате он принял решение разработать новый внедорожник «по мотивам» Дефендера, так и появился первенец молодой британской марки – Grenadier. Экстерьер был рассекречен летом 2020 года, салон – годом позже.

На фото: внедорожник Ineos Grenadier

Тогда же в компании рассказали о том, что следом появится пикап, созданный на базе этого внедорожника. Теперь появился официальный анонс, дата презентации и первый тизер. Так, брутальный грузовик, который получит название Ineos Grenadier Quartermaster, представят 13 июля на фестивале скорости в Гудвуде.

На тизере засветилась только корма пикапа: можно разглядеть фирменные круглые задние фонари со светящимся контуром, оформленные в том же стиле, что и у внедорожника. Ещё  Ineos Grenadier Quartermaster получил рельефную крышку, которая запирает грузовую платформу, на ней крупными буквами написано название семейства моделей. В списке изменений числится и расположение «запаски»: если у внедорожника оно находится на багажной двери, то у пикапа запасное колесо можно найти внутри грузового отсека.

Тизер Ineos Grenadier Quartermaster

Передняя часть автомобиля с прибавкой Quartermaster, очевидно, ничем не будет отличаться от внедорожника Ineos Grenadier: судя по опубликованным ранее шпионским снимкам тестируемого прототипа, автомобили будут идентичны вплоть до задних стоек. При этом у пикапа будет увеличена колёсная база (расстояние между осями у первенца бренда равно 2993 мм) и окажется больше задний свес.

На фото: салон Ineos Grenadier

Официальной информации о технике будущего пикапа нет, но, скорее всего, она будет такой же, как у внедорожника. Напомним, двигатели для Ineos Grenadier поставляет компания BMW, речь идёт о рядных 3,0-литровых шестицилиндровых моторах, которые работают в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Отдача турбодизеля B57 составляет 249 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм; у бензинового мотора В58 эти показатели равны 286 л.с. и 450 Нм. В первом случае на разгон с места до «сотни» у внедорожника уходит 9,9 секунды, во втором – 8,6 секунды. Максимальная скорость (вне зависимости от начинки) ограничена на отметке в 160 км/ч.

Кроме того, известно, что на фестивале скорости в Гудвуде будет представлен прототип водородного внедорожника Ineos Grenadier FCEV: этот опытный образец призван продемонстрировать актуальные технологии использования водородных топливных элементов.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем полностью электрическая и водородная версии могут появиться и у внедорожника Ineos Grenadier, переход на «зелёную» силовую установку позволит выпустить короткобазную модификацию трёхдверного SUV. Правда, в начале текущего года появилась информация о том, что водородный Grenadier поставлен на паузу.

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