Ошибочка вышла: Росгвардия не получит часть функций ГИБДД

Раньше такой вывод сделали СМИ, неправильно понявшие суть вступивших в силу изменений в положение о госнадзоре в области дорожной безопасности.

ГИБДД пришлось дать опровержения сообщениям некоторых СМИ, которые написали, что сотрудники Росгвардии теперь будут останавливать все автомобили на дороге, то есть даже «обычные» гражданские, за нарушения водителями ПДД. Однако, как подчеркнули в ведомстве, таких полномочий у Росгвардии по-прежнему нет.

В пояснениях ГИБДД говорится о том, что Министерство обороны и Росгвардия будут контролировать только те автомобили, которые находятся на балансе собственно только этих федеральных органов исполнительной власти.

Получается, что Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил РФ теперь имеет право останавливать только транспортные средства, закреплённые за Минобороны, а Федеральная служба войск национальной гвардии РФ – только те машины, которые находятся на балансе Росгвардии.

В свою очередь за ГИБДД как было, так и осталось право контролировать безопасность дорожного движения во всей стране, причём в из перечень входят любые транспортные средства, которые в том числе находятся на балансе у различных органов исполнительной власти.

Стоит напомнить, что чуть более года назад в силу вступил новый регламент ГИБДД – этот документ определяет порядок взаимодействия инспекторов и участников дорожного движения. Новая версия регламента разрешила сотрудникам ведомства останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов. Позже эта норма ставилась под вопрос (против выступали недовольные граждане), но Верховный суд оставил её без изменений.

В прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о том, что ГИБДД теперь может тормозить машины должников. Инспекторы должны сообщать владельцам о том, что их машины разыскиваются судебными приставами. Помимо этого, в их обязанности теперь также входит выяснять, где должники живут и паркуют автомобили: эту информацию им нужно передавать приставам.