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  • Оставят ещё на один год: действие системы по продаже электронных полисов ОСАГО хотят продлить

Оставят ещё на один год: действие системы по продаже электронных полисов ОСАГО хотят продлить

08.05.2020 22 0 0

Доля договоров «автогражданки», заключаемых в рамках системы «Е-Гарант», постепенно сокращается, но сервис всё ещё востребован.

 

Всех страховщиков, имеющих лицензию на ОСАГО, обязали обеспечить продажи электронных полисов ещё в 2017 году. Как оказалось, не все компании на тот момент были к этому готовы, так что по первому времени сайты страховщиков нередко давали сбои при оформлении документа. Поэтому Российский союз автостраховщиков (РСА) создал систему «Е-Гарант»: она позволила обеспечить бесперебойные продажи «автогражданки» (дело в том, что ОСАГО является обязательным документом для каждого автовладельца, а значит, страховщики не имеют права отказывать в его продаже).

Изначально система «Е-Гарант» действовала так: в случае, если выбранный клиентом страховщик не может оформить электронный полис (к примеру, у него закончились номера для заключения договоров или на сайте произошёл технический сбой), сервис перенаправлял клиентов на сайт РСА, где подбор страховой компании происходил методом случайного выбора по номеру одного из документов – либо паспорта транспортного средства (ПТС), либо свидетельства о регистрации (СТС).

Теперь же, с апреля 2019 года, система позволяет клиенту выбирать страховую компанию из списка участвующих. При этом для каждой компании установлен лимит на продажу е-ОСАГО через сервис «Е-Гарант», он определяется в соответствии с рыночной долей страховщика в продажах полисов «автогражданки». Так что сейчас нельзя сказать, что для автовладельцев оформление договора через систему РСА является «лотереей», как это было раньше.

Год от года сервис «Е-Гарант» становится всё менее востребованным. Так, в 2017 году с её помощью было оформлено 12% от общего количества проданных электронных ОСАГО. По итогам 2018-го их доля составила уже 8,2%, а в прошлом году – лишь 5,5%. То есть необходимость в этой системе упала более, чем в два раза. При этом, за тот же период доля е-полисов в общих продажах «автогражданки» выросла в разы. Кстати, в дальнейшем она будет только расти, ведь сейчас многие из тех, кто привык ездить за договором в офис страховой компании, вынуждены покупать документ через интернет (из-за режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса). Скорее всего, даже после снятия ограничений многие из клиентов продолжат выбирать онлайн-покупку. 

Несмотря на сокращение доли полисов, оформленных с помощью системы «Е-Гарант», страховщики не спешат от неё оказываться. Так, Президиум РСА выступил за продление работы сервиса ещё на один год. Окончательное решение в скором времени будет принято Общим собранием членов Союза; вероятнее всего, «Е-Гарант» пока продолжит действовать.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на привычную жизнь российских водителей. Дело в том, что многие автовладельцы сейчас не могут получить диагностические карты, так как не работают пункты техосмотра. А, согласно нынешним законам, без действующей ДК нельзя купить полис ОСАГО. Ранее ЦБ выступил за временное оформление полисов без вовремя пройденного ТО

Кроме того, страховщики в нынешних реалиях начали задумываться о собственных портфелях: в середине прошлого месяца стало известно о предложении «Росгосстраха» по введению временного запрета на переход держателей полисов «автогражданки» от одной компании к другой. Инициатор объясняет это тем, что из-за нестабильной ситуации на страховом рынке его отдельные игроки могут прибегнуть к недобросовестной конкуренции. Вероятнее всего, эта идея будет отвергнута, ведь она ограничивает клиентов в их праве выбирать компанию для заключения договора ОСАГО.

Россия авто и общество законы

 

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