Осторожнее с поездами: штрафы за нарушения ПДД на ж/д переездах увеличивается в пять раз

Различные предложения, согласно которым в России нужно повысить штрафы за нарушения на железнодорожных переездах, появляются с 2015 года. Варианты инициатив были самыми разными: предлагалось увеличить размер взыскания до 5 тыс. рублей, до 10 тыс. рублей и даже до 30 тыс. рублей. Напомним, речь идёт о таких нарушениях как выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и проезд под запрещающий сигнал. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев.



В итоге власти остановились на предложении увеличить нынешний штраф в пять раз. Летом 2018 года Госдума РФ одобрила законопроект с соответствующими поправками в КоАП в первом чтении. В начале текущего месяца её одобрили в третьем и окончательном чтении. Документ с поправками в статью 12.10 КоАП прошёл все необходимые инстанции и теперь готовится вступить в силу: новые штрафы начнут действовать уже завтра, 1 мая.

Причём у нормы есть одно важное дополнение: перечисленные выше нарушения ПДД теперь относятся к так называемым «серьёзным», то есть уплатить штраф с 50-процентной скидкой – 2,5 тыс. рублей – в течение двадцати дней с момента появления постановления автовладельцы не смогут. Хотя нынешнее наказание позволяет уплату со скидкой, так что нарушители могут отделаться уплатой всего 500 рублей.



Отметим, срок лишения прав в этой статье Кодекса власти трогать не стали – он по-прежнему не превышает трёх месяцев (ранее предполагалось увеличить максимальный срок лишения до полугода).

«Обновлённый» вариант наказания с завтрашнего дня будет применяться в тех случаях, когда водители пересекают нерегулируемый переезд в момент приближения к нему поезда в «пределах видимости». Причём сам термин «пределы видимости» в нынешних нормативных актах никак не описывается. Судя по всему, эти «пределы» должен установить сотрудник ГИБДД непосредственно на месте выявления нарушения.



Кроме того, взыскание за самовольное открытие шлагбаума тоже увеличивается с нынешней 1 тыс. до 5 тыс. рублей (вариант лишения прав не предусмотрен). Оплатить такой штраф со скидкой тоже нельзя.



Тем временем, количество ДТП на железнодорожных переездах продолжает сокращаться. Так, согласно статистике ГИБДД, за 2020 год на железнодорожных переездах в РФ произошло 216 серьёзных аварий, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. В этих происшествиях погибло 48 человек (-4%), травмы получили 245 участников (-15,2%). В текущем году эта тенденция продолжилась: с января по март 2021-го было зафиксировано 51 происшествие, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. В них лишились жизни 15 человек (-6,3%), было ранено 55 участников (-8,3%).

Выявлением нарушителей правил проезда ж/д переездов по-прежнему будут заниматься как инспекторы, так и дорожные камеры. Как сообщалось в прошлом году, комплексами автоматической фиксации в обязательном порядке должны были оборудовать те переезды, на которых в течение трёх последних лет регулярно происходили аварии с жертвами.

