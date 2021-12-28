Отстающий от родственных Tiguan и Kodiaq кроссовер Seat Tarraco обновится в 2022 году

Кроссовер Tarraco длиной 4735 мм в линейке Seat появился в 2018 году, это ближайший родственник моделей Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq, причем производят его вовсе не в Испании, а в Германии. В 2021-м паркетник Seat пока в «плюсе», несмотря на ковид и кризис с поставками микрочипов. И все же Tarraco отстает от своих братьев: согласно статистике JATO Dynamics, с января по ноябрь этот SUV разошелся по Европе тиражом 20 178 экземпляров (+6%), тогда как «старосветские» дилеры VW продали 26 046 растянутых Тигуанов (именно Allspace, -1%), результат Kodiaq – 52 830 единиц (-16%). «Немец» и «чех» уже обновились, а рестайлинговый Tarraco, по данным испанского издания Motor.es, должен дебютировать в следующем году.

Дореформенный Seat Tarraco 1 / 2 Дореформенный Seat Tarraco 2 / 2

Шпионам кроссовер еще не попадался, но кардинального преображения не ждут: испанцы считают, что модели лишь подправят дизайн экстерьера. То есть Seat Tarraco, вероятно, получит подретушированные бамперы, иные радиаторную решетку и оптику. Собственно, так же поступили со своими SUV марки Skoda и Volkswagen. В салоне, скорее всего, установят более современную мультимедийную систему, плюс могут заменить материалы отделки.



Дореформенный Seat Tarraco

Техника, по предварительным данным, будет прежняя, разве что моторы доведут до новых эконорм. В линейку дореформенного Seat Tarraco сегодня входят бензиновые «турбочетверки» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 245 л.с.), а также турбодизель 2.0 TDI (150 или 200 л.с.). Привод – передний или полный. Кроме того, у паркетника есть подзаряжаемая гибридная версия (серая машина на фирменных фото) с установкой на основе бензинового 1.4 TSI, такой Tarraco бывает только переднеприводным, совокупная отдача – 245 л.с.



В Германии, на своей производственной родине, дорестайлинговый кроссовер Seat стоит от 33 020 евро (около 2 739 000 рублей по актуальному курсу), цена обновленного Skoda Kodiaq там же начинается с отметки в 30 720 евро (2 548 000 рублей), а за VW Tiguan Allspace просят минимум 36 900 евро (3 060 000 рублей).

Дореформенный Seat Tarraco

В России бренд Seat официально не представлен. Марка несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые она появилась в РФ еще в 90-х гг. прошлого века), но спрос на ее машины из-за отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно российский рынок Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.

