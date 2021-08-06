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  • Pagani Huayra отмечает юбилей 827-сильной спецверсией с шестистволкой в корме

Pagani Huayra отмечает юбилей 827-сильной спецверсией с шестистволкой в корме

06.08.2021 84 0 0

В этом году суперкару Pagani Huayra исполняется десять лет с момента официального дебюта — пенсионный возраст по меркам современного автопрома, но в отставку модель пока не собирается и продолжает эволюционировать. В рамках фестиваля Monterey Car Week в Калифорнии представлена новая топовая дорожная версия Huayra BC Pacchetto Tempesta с рядом интересных особенностей.

 

С моделью Huayra итальянская фирма Pagani Automobili достигла небывалых высот в жанре «автодизайн как искусство»: любая деталь внутри и снаружи автомобиля выполнена как скульптура, любоваться которой можно бесконечно. Ни одна из конкурирующих марок, связанных технологическими узами с крупными автоконцернами, до сих пор не может предложить столь же высокого внимания к отделке, хотя прогресс по части двигателей и динамических качеств за десять лет, конечно, случился большой. Сегодня характеристики суперкаров Pagani уже не поражают воображение, на рынке полно конкурентов с силовыми установками мощностью за 1000 л.с. и космическими характеристиками, но и у Pagani своих поклонников и клиентов пока хватает.

Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta

В истории модели Huayra было одно крупное техническое обновление в 2016 году: тогда суперкар получил приставку ВС к названию, форсированный с 730 до 750 л.с. 6,0-литровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG, более скорострельную и лёгкую 7-ступенчатую роботизированную коробку передач Xtrac, перенастроенную подвеску и облегчённый кузов. После этого Pagani выпустила ещё несколько спецверсий Huayra ВС, а представленная на этой неделе Pacchetto Tempesta — это не только очередная спецверсия по случаю юбилея, но и дальнейшая техническая эволюция модели.

Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta

Pacchetto Tempesta получила ещё более производительный двигатель: мощность увеличена с 750 до 827 л.с., крутящий момент — с 1000 до 1100 Нм. По сути, на Pacchetto Tempesta поставили двигатель от трековой версии Imola образца 2020 года, прежде на дорожных машинах не предлагавшийся. Кузов обзавёлся новыми передним сплиттером и дополнительными воздухозаборниками, новым антикрылом на корме с центральным продольным килем и двумя дополнительными выхлопными патрубками в диффузоре в дополнение к фирменной четырёхстволке между задними фонарями — теперь у Huayra целых шесть выхлопных труб и ещё более свирепое звучание на полном газу. Вдобавок в очередной раз перенастроена подвеска, у неё теперь появился комфортный режим работы Soft Driving. Динамические характеристики Pacchetto Tempesta пока не объявлены.

Pagani Huayra R

Что до трековой линейки, то ещё в марте Pagani представила Huayra R, которая во всём превосходит вышеупомянутую Imola. Huayra R получила новый, на сей раз высокооборотный атмосферный V12 мощностью 850 л.с., способный крутиться до 9000 об/мин, в паре с гоночной, ещё более скорострельной секвентальной 6-ступенчатой коробкой передач.

О своих планах на будущее Pagani ничего не рассказывает, то есть пока непонятно, что она собирается делать в надвигающуюся эпоху полной электрификации, в которой продавать новые машины с ДВС в цивилизованных странах будет нельзя. Также непонятно, сколько ещё продержится в строю Huayra. Полагаем, что как минимум открытую версию Pacchetto Tempesta мы ещё увидим. Ну и, конечно, без версии Final Edition или чего-то в этом роде напоследок не обойдётся.

спортивные авто суперкары новинки Pagani Pagani Huayra

 

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