ПДД без поправок: водителей в России не будут заставлять возить с собой диагностические карты

Систему техосмотра пытаются изменить уже не первый год. Своё мнение есть как у представителей бизнеса, так и у законодателей. Напомним, в конце августа текущего года в силу вступила норма об «отвязке» техосмотра от ОСАГО: речь о том, что теперь диагностические карты не нужны для оформления полиса «автогражданки». Кроме того, недавно на рассмотрение в Госдуму РФ был внесён законопроект о добровольном ТО для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Эта инициатива не пришлась по душе операторам техосмотра.



В конце лета несколько профильных ассоциаций, в их числе союз операторов техосмотра, гильдия операторов ТО при Московской ТПП и ряд других, составили и направили на имя премьера-министра Михаила Мишустина коллективное письмо: в нём они просят власти сохранить обязательные проверки технического состояния легковых машин, а также они предлагали ввести штрафы за отсутствие вовремя пройденного ТО уже с 1 октября и обязать водителей возить с собой диагностические карты. Кроме того, представители бизнеса настаивают на пересмотре тарифов на услуги пунктов техосмотра.

Напомним, сейчас в Правилах дорожного движения прописано, что водитель обязан возить с собой права, свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (либо «распечатку» электронного варианта или же полис на смартфоне); ещё в ряде случаев необходимы иные документы, к примеру, подтверждающие инвалидность, или же лицензия на перевозку и т.д. Кстати, недавно появилось приложение, позволяющее предъявлять СТС в виде QR-кода (правда, оригинал документа пока что возить с собой всё равно надо). Обязанности возить с собой диагностическую карту у автовладельцев никогда не было.



В Министерстве внутренних дел РФ предложения бизнеса не поддержали: как сообщает «Коммерсант», в ведомстве уже ответили на коллективное письмо операторов ТО. Ранее сообщалось, что в информационную базу ЕАИСТО, куда проверяющие вносят данные после осмотра машин, в течение последних нескольких дней фиксировались серьёзные сбои: клиенты не могли получить свои диагностические карты. Сейчас идут работы по восстановлению работы системы. Напомним, первыми, ещё летом, за введение добровольного ТО для физлиц, владеющих «легковушками», выступили в ГИБДД. Позже за идею ухватились и в правительстве. Законопроект должен быть рассмотрен в текущем году.

Как отметили в МВД, нет необходимости заставлять водителей возить с собой диагностические карты (там более, что сейчас их и нет, есть только электронный вариант). Дело в том, что у сотрудников ГИБДД есть возможность проверить наличие действующего документа по информационной базе. Кроме того, в ведомстве не поддерживают предложение штрафовать автовладельцев за отсутствие вовремя пройденного техосмотра уже с начала текущего месяца.



Напомним, пока что принята норма, согласно которой «наказывать рублём» за отсутствие действующей диагностической карты предполагается с начала марта 2022-го. Причём выписывать постановления планируется с помощью дорожных камер. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а «письма счастья» водителям без ДК разрешат рассылать один раз в сутки. Стоит отметить, несмотря на то, что техосмотр хотят сделать необязательным, документ, отменяющий введение нового штрафа, на рассмотрение пока не вносили.

Ранее законодатели предложили упростить процедуру проверки состояния транспорта для тех, для кого ТО останется обязательным: собственников машин, участвующих в коммерческих перевозках и легковых автомобилей физлиц, которые меняют владельцев. Подробнее о предлагаемых изменениях мы сообщали ранее.

