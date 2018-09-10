Кроссовер Kicks японская марка представила два года назад, этот автомобиль уже продают в Бразилии, Аргентине, Мексике, США, Канаде и Китае. В 2019-м модель доберется до Индии, причем там предложат другой Кикс. Так, глобальный «паркетник» построен на «тележке» V альянса Renault-Nissan (она же лежит в основе, например, нынешних Nissan Note и Pulsar), а индийский вариант перевели на платформу B0, на которой базируются Renault Duster, местная версия Renault Captur (в России – Kaptur) и Nissan Terrano («близнец» Дастера). В минувшем месяце в Сети появились фото и видео тестового прототипа предназначенного для Индии кросса, а сегодня Nissan распространил эскизы новинки.

На официальных картинках полностью разглядеть дизайн модели пока невозможно – многие детали просто не прорисованы. На первый взгляд, индийский Nissan Kicks мало чем отличается от глобального кросса, разве что у фар вроде бы другая «начинка», плюс чуть иные бамперы и задние фонари. Между тем у машины на опубликованных ранее шпионских кадрах еще была другая радиаторная решетка – с вертикальными клиньями.

Индийская версия окажется чуть крупнее «мирового» SUV – местные СМИ предполагают, что длину увеличат до примерно 4,4 метра. Остальные размеры пока неизвестны. Габариты глобального Nissan Kicks: длина – 4 295 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 590 мм, колесная база – 2 620 мм.

Ожидается, что в Индии кроссовер будет оснащаться моторами от локальных Renault Duster/Captur – бензиновым двигателем H4K 1.5 мощностью 106 л.с. и дизелем К9К 1.5 dCi с отдачей в 110 л.с. Новинке Nissan прочат «механику» и вариатор. В Китае Nissan Kicks можно купить с «атмосферником» 1.5 семейства HR мощностью 125 л.с., в Северной Америке и на южноамериканском рынке модель доступна с бензиновым мотором 1.6 той же серии HR (114-125 л.с. в зависимости от страны). Привод у глобального кросса – только передний. У индийского Кикса тоже, вероятно, будет лишь переднеприводная версия, хотя «тележка» B0 и допускает наличие варианта 4х4.

1 / 5 Глобальный Nissan Kicks 2 / 5 Глобальный Nissan Kicks 3 / 5 Глобальный Nissan Kicks 4 / 5 Глобальный Nissan Kicks 5 / 5 Глобальный Nissan Kicks

Для Индии выпуск Kicks наладят на местном заводе Nissan (кроссовер еще собирают в Бразилии, Мексике и Китае). Старт продаж запланирован на начало 2019-го, но презентацию модели могут провести уже в этом году. По предварительным данным, в Индии Кикс окажется дороже соплатформенных Nissan Terrano (от 999 900 рупий или 961 000 рублей по актуальному курсу), Renault Duster (от 795 000 рупий или 764 000 рублей) и Captur (от 999 999 рупий или 961 069 рублей).

Кстати, после перехода на платформу B0 у нового кроссовера Nissan могли бы появиться и российские перспективы: в нашей стране автомобили на этой платформе производят на АВТОВАЗе в Тольятти (Renault Logan и Sandero, Nissan Almera) и на московском заводе Renault (Дастер, Kaptur и Nissan Terrano). Впрочем, российское подразделение марки о планах продавать компактный «паркетник» в нашей стране пока не заявляло.