Первые тесты Kia Ceed нового поколения: уверенные повадки, качественный салон

Первые тесты Kia Ceed нового поколения: уверенные повадки, качественный салон

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Весной текущего года Kia представила третью генерацию Ceed, и наши зарубежные коллеги получили, наконец-то, возможность протестировать новинку. Пока машина ещё не добралась до России, портал Колёса.ру, по традиции, публикует дайджест, основанный на мнениях зарубежных коллег об этом автомобиле.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что модель новой генерации имеет более жёсткую переднюю подвеску, но более мягкую заднюю, а также иные стабилизаторы поперечной устойчивости что приближает Сeed по управляемости к Ford Focus. Этому способствует и более резвое по сравнению с предшественником рулевое управление: оно обладает хорошей обратной связью и весом, что выводит этот автомобиль в тройку лидеров этого класса – на позиции Ford Focus и Volkswagen Golf.

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По мнению коллег, турбодизель объемом 1,6 литра и отдачей в 135 сил обладает куда лучшей шумоизоляцией, чем на прототипе, который они тестировали несколько месяцев назад. Но свой выбор стоит остановить на бензиновых моторах, всё-таки. Шестискоростная «механика» со своими обязанностями справляется хорошо. Стоит отметить, что передачи у этой коробки слегка растянуты. Рассчитывать на заявленные 4 литра на «сотню» на литровом бензиновом моторе с отдачей 118 сил не стоит: коллеги зафиксировали результат в 6,7 литров.

В салоне всё неплохо: сенсорная «мультимедийка» работает быстро, посадка удобная, места в достатке как спереди, так и сзади. Но ситуацию портит покрашенный в хром пластик, который слепит при прямых солнечных лучах.

Обозреватели издания Autoexpress отметили, что салон нового Ceed выглядит куда лучше предшественника. Дверные карты, передняя консоль, материалы сидений теперь как у немецких конкурентов, присутствует современная семидюймовая мультимедийная система.

Rolls-Royce-Phantom-2018-1600-23

«Турбочетвёрка» объемом 1,4 литра работает плавно, и обеспечивает хорошую динамику, но что больше удивляет – так это то, как тихо она работает. В паре с шестискоростной «механикой» создаётся хороший тандем, с которым легко управиться.

На колёсах R17 новый Ceed на португальских серпантинах ведёт по-спортивному. Но коллеги опасаются, что на дорогах Великобритании, которые изобилуют кочками, Ceed может показаться жестковатым. Возможно, что ситуацию могут улучшить колёса меньшего размера. При резком входе в поворот, передней части автомобиля может иногда не хватать сцепления. Впрочем, Ceed – это всё-таки семейный хэтчбек, который со своей работой справляется хорошо.

Багажник тоже порадует: он больше чем у Гольфа и у него малая погрузочная высота.

Rolls-Royce-Phantom-2018-1600-0d

В целом обозреватели сошлись во мнении, что новый Ceed сделал уверенный шаг в сторону лидеров класса – Volkswagen Golf и Ford Focus, и при разумной ценовой политике может стать очень привлекательным выбором.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Kia показала базовые версии обновленного Sportage.

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